Социальный кинозал – пространство культуры

Культурный человек! Какой он? Образованный, начитанный, развивающийся духовно и личностно, помнящий о своих корнях. Именно поэтому так важно сохранять и приумножать культуру не только центральных городов и мегаполисов, но и небольших населённых пунктов с их народными традициями. Развитие культуры и её доступности для жителей региона – один из приоритетов для властей Пермского края.

С 2019 года в Пермском крае активно расширяется сеть социальных кинозалов. Для небольших населённых пунктов, где они в основном открываются, это настоящие культурные центры. Здесь жители смотрят кино, общаются, здесь проводятся лекции и другие образовательные программы.

«С первых же дней открытия кинозалы пользуются большой популярностью у жителей. Поэтому возможности по их открытию надо использовать обязательно, особенно в населённых пунктах, где никогда не было кинотеатров. Такой объект становится центром, который объединяет и кинопоказы, и медиаобразование, и является абсолютно бесплатным для жителей. Работа эта будет обязательно продолжена», – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Чем же отличаются социальные кинозалы от традиционных коммерческих? В первую очередь своей атмосферой. Разработкой и организацией медиапространства в каждом социальном кинозале занимается его руководитель. Подготовку таких уникальных специалистов ведут профессиональные режиссёры документального кино на базе «Пермской синематеки». В рамках образовательной программы будущие руководители социальных кинозалов знакомятся с историей документального кино и авторским правом, а также изучают технологии создания фильмов: съёмку, монтаж и озвучку. Все эти знания помогают им в дальнейшем организовывать особую атмосферу социального кинозала. «С нашими посетителями мы просматриваем фильм или фрагмент и далее обсуждаем важные вопросы, – рассказывает Светлана Овчинникова, руководитель социального кинозала в Ординском районе, в с. Шляпники. – Например, недавно у нас было медиаобразовательное занятие для школьников четвёртого класса «Знание – сила» на основе мультфильма «Страна невыученных уроков». Мы посмотрели мультфильм, поговорили с ребятами о том, как важно учиться и зачем нужны школьные уроки».

В рамках проекта социальные кинозалы оснащаются видеопроекторами, экранами и другим необходимым оборудованием. Также им предоставляется синематека, включающая более 90 документальных фильмов.

Проект ориентирован на зрителей любых возрастов: от дошкольников от пенсионеров. «Социальный кинозал – это абсолютно новая форма работы, раньше у нас в селе такого не было, – рассказывает Марина Овчинникова, учитель музыки Шляпниковской основной школы. – Здесь дети учатся выражать свою точку зрения, раскрепощаются и могут свободно делиться своим мнением, давать советы. На каждой встрече руководитель кинозала проговаривает, что на занятии нет правильных и неправильных ответов, каждое мнение важно, учитывается».

Социальные кинозалы становятся площадкой для педагогических семинаров. На их базе организуются клубы для родителей. Например, клуб работающих мам. Здесь женщины смотрят фильмы и обсуждают вопросы воспитания детей. Для жителей Пермского края социальные кинозалы – это не просто место, где показывают хорошие и правильные фильмы, но и возможность для общения, знакомства, совместной встречи праздников.

«Социальный кинозал» – региональная составляющая нацпроекта «Культура», одного из проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным и направленных на реальное качественное улучшение жизни граждан. Проект предоставляет совершенно новые возможности для развития, досуга, образования, которые становятся доступными для людей в любой территории здесь и сейчас. Проект насчитывает уже 60 социальных кинозалов, в текущем году сеть расширится до 92 адресов. Планируется, что уникальный опыт Пермского края станет основой для выхода на федеральный уровень и создания таких кинозалов по всей России.

Для удобства жителей нашего региона на сайте министерства культуры Пермского края mk.permkrai.ru существует специальный раздел – «Карта социальных кинозалов». С его помощью можно узнать адрес ближайшего кинозала, который уже работает или ещё только готовится к открытию.