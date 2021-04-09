Шаг в будущее

В новом учебном году в Прикамье планируется открыть еще 14 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Об этом говорили еще на январском заседании Правительства Пермского края в рамках обсуждения вопроса о реализации в регионе национального проекта «Образование» в части развития дополнительного образования.

«Мы считаем, что помимо основного образования нужно уделять особое внимание развитию дополнительных навыков у детей. Это направление – ни что иное, как наше конкурентное преимущество: необходимо, чтобы дети, входя во взрослую жизнь, были максимально подготовленными и уже понимали, какую специальность им выбрать, исходя из имеющихся у них навыков», – отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Он напомнил, что проекты в данной отрасли реализуются в рамках национальной программы «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На эти цели из федерального и регионального бюджетов на 2019-2022 гг. предусмотрено порядка 2,8 млрд руб.

«Средства будут направлены на важные образовательные проекты – такие, как центры образования цифрового и гуманитарного профиля – так называемые «Точки роста». Двадцать один центр уже открыт, и очень важно, что они открываются преимущественно в сельской местности и малых городах, что выравнивает уровень образования наших детей. Мы планируем за три года открыть еще порядка сорока «Точек роста». Важно, что пользоваться ими могут не только учащиеся школ, на базах которых открываются центры, но и ребята из соседних учреждений. Таким образом, мы увеличиваем охват школьников при оказании образовательной услуги», – сказал глава региона.

Центры дополнительного образования «Точка роста» цифрового и гуманитарного профиля дают возможность детям даже из отдаленных территорий заниматься на современном оборудовании в учебное и внеурочное время. В прошлом году в них занимались 19,5 тысяч ребят.

Как рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, в 2021 году современные центры «Точки роста» будут созданы в Осинском, Александровском, Чайковском, Чердынском, Суксунском, Гайнском, Еловском, Кишертском, Косинском, Сивинском, Уинском, Частинском, Юсьвинском городских округах, и Большесосновском районе.

В Осинском городском округе «Точка роста» появится в МБОУ «СОШ № 4». Ираида Вяткина, заместитель начальника управления образования и социального развития администрации Осинского городского округа, рассказала о том, какие приятные новшества ожидают коллектив этого учреждения уже в новом учебном году: «К 1 сентября 2021 года на базе четвертой школы откроется «Точка роста» – центр образования естественно-научной и технологической направленности, реализуемый в рамках регионального проекта «Современная школа» и национального проекта «Образование». Таким образом для обучающихся расширятся возможности в освоении учебных предметов: «Биология», «Физика», «Химия», «Технология» (новые современные модули), а также в отработке практических навыков в рамках данных курсов. «Точки роста» будут способствовать реализации программ урочной и внеурочной деятельности по вышеперечисленным предметам и программ дополнительного образования, вовлечению педагогов и обучающихся в проектную деятельность. Они обеспечат занятость детей, в том числе в каникулярный период, повысят профессиональное мастерство педагогов центра. Полезным станет и сетевое взаимодействие с другими учреждениями и другими «Точками роста». Но прежде, чем центр откроется, предстоит большая работа: ремонт кабинетов, рекреаций и приведение их к единому бренду, разработка нормативно-правовой документации, подбор работников, составление гибкого и разнонаправленного расписания уроков и занятий. Отмечу, что к открытию центр получит новое оборудование, в том числе препараты, модели, квадрокоптеры, шлемы дополненной реальности, станки и другое».

«Точки роста» зарекомендовали себя с положительной стороны. Действительно, благодаря их открытию в 2020 году ребята из небольших городов смогли познакомиться с современным оборудованием, у них появилось открытое стильное пространство для общественной жизни – медиазона, шахматная гостиная и другое. Привычные всем уроки, например, ОБЖ проходят по-новому, с использованием различных тренажеров-манекенов, наборов имитаторов травм и поражений», – отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Константин Егоров отметил значимость нацпроекта для формирования осознанного подхода к образованию. Он представил первые результаты работы центра дополнительного образования «Дом научной коллаборации», который был открыт на базе вуза в прошлом году. По словам ректора, инновационная площадка открыла новые возможности для саморазвития личности детей: при помощи проектных технологий ребята из Перми и из других территорий края включаются в научно-исследовательские проекты по специализации вуза. «В 2021 году география учеников будет расширена», – сказал Константин Егоров.

Глава региона отметил, что подобное вовлечение детей в научную деятельность с уклоном в специализацию может стать для будущих выпускников неким якорем в родном регионе. Школьникам необходимо показать перспективы и возможности местных вузов. Дмитрий Махонин поручил Министерству образования и науки ПК проработать, каким образом это можно использовать для решения важной для края задачи сокращения оттока молодежи в другие регионы.

Еще одним значимым проектом для детей региона является Центр цифрового образования IT-куб, который был открыт в прошлом году. По планам региональных властей, до 2023 года создать еще пять подобных центров в муниципалитетах.

Кроме того, для обеспечения равных возможностей в сфере образования и устранения территориального неравенства в крае до 2023 года будут созданы три школьных технопарка «Кванториум» (ежегодно по одному). Отбор муниципалитетов будет осуществляться на конкурсной основе. Благодаря школьному технопарку не менее одной тысячи детей смогут заниматься научными разработками и исследованиями на современном оборудовании не только в краевой столице, но и в отдаленных территориях. Напомним, первый технопарк «Кванториум» был открыт в Перми в ноябре 2018 года. Он стал самым крупным в Приволжском федеральном округе по числу квантумов (направлений обучения). За последние два года в технопарке прошли обучение по программам технического творчества более 2,6 тыс. детей, еще 20,1 тыс. детей приняли участие в публичных мероприятиях детского технопарка – форум «Ни дня без науки», Робофест, Фестиваль «Art Science» и другие.

Также на заседании стало известно ходе реализации проекта центра для одаренных детей «Академия первых», который в Прикамье создают по аналогии с центром «Сириус» в Сочи. Перед региональными Минстроем и Минобром стоит задача: за два года построить уникальное здание для талантливых школьников, которое в настоящее время проектируется. В Правительстве Пермского края рассчитывают, что приступить к строительству удастся уже в этом году.

Подготовила Татьяна ЕЛОВИКОВА

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Справка «ОП»

Всего до 2023 года запланировано открытие по 14 центров в год. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено почти 66 млн рублей. К 2024 году таких «Точек роста» должно появиться около 16 тысяч. Также в ближайшие годы в регионе хотят создать три технопарка «Кванториум» и пять Центров цифрового образования IT-куб.

МНЕНИЕ

Татьяна Туктамышева, директор СОШ № 4:

– В соответствии с методическими рекомендациями в этом году центры образования «Точка роста» должны создаваться в целях расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленности. В рамках национального проекта в школу будет поставлено оборудование, средства обучения и воспитания для реализации соответствующих программ. Нам нужно будет обновить помещения, в которых будут размещаться учебные кабинеты и функциональные зоны для проектной деятельности и дополнительного образования. Всё должно соответствовать фирменному стилю центра. У административной команды школы уже есть видение для воплощения проекта в реальность. На данный момент разрабатывается дизайн-проект помещений. администрации Осинского городского округа.