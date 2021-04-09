Единая платёжка

Свыше шести тысяч жителей Осы перешли на единый платежный документ при оплате услуг ЖКХ.

Краевой расчетный центр ОАО «КРЦ-Прикамье» будет выставлять единый платежный документ (ЕПД) на оплату услуг ЖКХ для 6 тыс. жителей Осы. Первые объединенные квитанции, в которых будет включена услуга по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), жители получат в конце марта. ЕПД включает в себя вывоз ТКО, услуги теплоснабжения, а по некоторым домам – еще и услуги управляющих компаний по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества. Нововведение коснется жителей домов, находящихся под управлением УК «Мой дом Оса» и УК ООО «ДОМОВОЙ – ГРУПП», а также абонентов МУП «Тепловые сети г. Оса».

«Практика показывает, что единый платежный документ делает процедуру оплаты коммунальных услуг более удобной для жителей. Потребитель получает обслуживание по принципу «единого окна», а управляющие компании и предприятия коммунальной сферы получают более дисциплинированных плательщиков. В конечном счете распространение единого платежного документа сделает сферу услуг ЖКХ более прозрачной для всех участников», – сообщил Андрей Кокорев, заместитель председателя Правительства – министр ЖКХ и благоустройства Пермского края.

При этом при неполной оплате общей суммы в платежном документе потребитель имеет возможность самостоятельно выбрать, какие услуги и в каком размере он хочет оплатить.

Оса стала второй территорией в Пермском крае после Чусового, где внедрен единый платежный документ. Напомним, ЕПД в Чусовом реализуется с 2018 года, общее количество абонентов составляет свыше 15 тыс. Жители Осы получаю объединенную квитанцию с 2019 года. Нововведением 2021 года стало включение в ЕПД услуги по вывозу мусора. По словам генерального директора «КРЦ-Прикамье» Сергея Егошина, в текущем году в объединенной квитанции для жителей Осы также появится строка «водоснабжение».

Отметим, единый платежный документ – инициатива, разработанная Правительством Пермского края. В первую очередь, его создание имеет социальную направленность. ЕПД подразумевает объединение в одной квитанции максимального набора услуг, а жителям не придется отстаивать несколько очередей для оплаты новых квитанций по мере их поступления.

Напомним, помимо ЕПД по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина ОАО «КРЦ-Прикамье» запускает в Кировском районе города Перми пилотный проект по внедрению энергоэффективных технологий «Город на ладони», который также направлен на улучшение качества обслуживания населения и повышение уровня предоставляемых в сфере ЖКХ услуг. По прогнозам специалистов, реализация инициативы позволит снизить затраты на коммунальные ресурсы и позволит коммунальным службам более оперативно реагировать на аварийные ситуации на сетях тепло- и водоснабжения. Партнером проекта выступает ООО «НОВОГОР-Прикамье».