Как развивают здравоохранение в Пермском крае

Сложно найти человека, кто хоть раз не обращался бы к врачу. Состояние здравоохранения волнует без преувеличения каждого жителя Пермского края. Особое внимание уделяют отрасли и в правительстве региона. Губернатор Прикамья не раз говорил, что важной задачей считает доступность современной медпомощи всем жителям, вне зависимости от удалённости от краевого центра.

Пандемия не сломила

2020 год стал непростым для сферы здравоохранения. Пандемия испытала отрасль на прочность. Но сейчас уже можно сказать, что Пермский край с вызовом справился. Благодаря огромной работе, концентрации усилий и средств удалось избежать худшего.

В тяжёлой борьбе с вирусом власти не ослабили усилий по стратегическим направлениям, продолжая заниматься модернизацией и обновлением в сфере здравоохранения.

23 марта на заседании Правительства губернатор Пермского края обсудил вопрос укрепления материально-технической базы медицинских организаций Пермского края в 2020-2021 годах.

Как отметил губернатор края Дмитрий Махонин, поддержка и забота о здоровье людей необходимы не только в случае коронавируса. Поэтому развивать медицинскую инфраструктуру, возможности для жителей края пользоваться квалифицированной медпомощью – чрезвычайно важно в любых, даже непростых условиях, в которых мы прожили прошлый год.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании правительства рассказала, что в 2020 году на 61 объекте в 18 медучреждениях Прикамья прошёл капитальный ремонт. На эти цели выделено 269 млн рублей.

Ещё в 41 здании провели текущий ремонт (стоимость работ 54 млн рублей). На оснащение оборудованием медучреждений региона в 2020 году направлено 1 788,4 млн рублей. На эти средства приобретено 3904 единицы оборудования, в том числе высокотехнологичного: 3 ангиографа, 6 компьютерных томографов, 2 – магнотно-резонансных КТ, 29 аппаратов УЗИ, 13 рентген-аппаратов, в том числе передвижных. Также закуплено 2 497 единиц паллиативного оборудования в 11 медорганизаций.

Важно отметить, что в 2021 году работа по модернизации продолжится. Планируется даже увеличить финансирование. Обновление оборудования в больницах региона становится возможным не только благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированному Владимиром Путиным, но и при участии региональных программ. Средства выделаются на строительство новых зданий, ремонт и закупку оборудования.

«Недопустимо затягивать с полноценным запуском медучреждений, с их переоснащением по причине несогласованных действий по поставке и монтажу оборудования, комплектования персоналом, – отметил губернатор. - Жду от команды правительства эффективных и слаженных действий по обеспечению жителей края качественным и доступным медицинским обслуживанием. Изыскивая резервы в бюджете, реализуя различные программы, в т.ч. и нацпроектов мы развиваем наше здравоохранение. Как можно быстрее это должны в полной мере ощутить люди. Мы работаем не для показателей освоения средств. Мы работаем для людей – здесь и сейчас».

Важные итоги

Недавно в хирургическом корпусе Краевой детской клинической больницы (КДКБ) отремонтировали кабинет компьютерной томографии (КТ), который теперь полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и всем современным требованиям. За год здесь проводится больше 10 тысяч исследований.

Как рассказали в пресс-службе правительства края, кабинет уникален: только здесь под наркозом проводят обследования малышей с первых дней жизни в Прикамье.

Это яркий пример, как слажено действуют бюджеты разных уровней. Новый аппарат компьютерной томографии и другое оборудование для кабинета приобрели по нацпроекту, средства на ремонт кабинета выделили из краевого бюджета.

«Какими бы сильными специалистами не были врачи, не всё можно увидеть невооружённым глазом, - делится мама маленького пациента краевой больницы Марина Сафронова. - Мы приехали в больницу с жалобами на боль в ухе, но простой осмотр ЛОРа не выявил проблем. Только КТ показала, что глубоко внутри есть воспаление. Благодаря возможности такой диагности нас быстро прооперировали, не дав инфекции уйти дальше».

А в Пермском клиническом кардиодиспансере недавно установили новый ангиограф. Это уже третий подобный аппарат в учреждении, используемый для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Установка способна работать в непрерывном режиме 24/7, позволяя выполнять вмешательства всем пациентам сердечно-сосудистого профиля с высочайшей степенью точности. Антиограф стоимостью 54,4 млн рублей купили на средства федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«С его помощью мы сможем проводить вмешательства с ещё большей точностью и освоить новые методы. При помощи ангиографии проводим не только диагностику и лечение инфарктов и инсультов, но и многих других заболеваний. Это, в частности, исследование сосудов головного мозга, диагностика пороков сердца, опухолей и воспалительных процессов в легких и почках, лечение мужского бесплодия. Ангиография периферических артерий верхней или нижней конечности применяется при заболеваниях и травмах, связанных с закупоркой артерий. Компьютер обрабатывает полученные данные и создает объёмное трёхмерное изображение, дающее точнейшую информацию о состоянии сосудов и параметрах работы системы кровообращении», – пояснил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ) ГКБ № 4 Олег Каракулов.

В следующем году в Ординской районной больнице появится новый цифровой флюорограф. В больнице ежегодно обновляется медоборудование, есть свой маммограф, в территории работает передвижной флюорограф. В январе на средства регионального бюджета для больницы купили «Ниву» для обслуживания пациентов удаленных населённых пунктов.

С новым ФАПом

Особое внимание уделяют власти доступности медицинской помощи на селе. Чтобы жители получали её в комфортных условиях, в отдалённых населённых пунктах открывают современные фельдшерско-акушерские пункты и сельские врачебные амбулатории. Например, в эксплуатацию ввели новую амбулаторию в Майкоре Юсьвинского округа.

В числе молодых специалистов в СВА Майкора работает акушер-гинеколог Кристина Мережникова. По целевому набору она отучилась в медуниверситете и вернулась в свое родное село. Сейчас под наблюдением врача, кроме других пациенток, 11 беременных женщин, и в их числе – акушерка Ирина, ожидающая третьего ребёнка.

«Мне будет не хватать своей помощницы, но в то же время я очень рада, что в нашем селе прибавляются новые жители. У меня и самой есть дети. И здесь, в Майкоре, я считаю, созданы все условия для их безопасного и комфортного проживания», – отмечает Кристина Мережникова.

В 2021 году в эксплуатацию введут ещё несколько новых зданий. В том числе детские поликлиники в Кудымкаре, Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми, СВА в Савино, Гамово и Зюкайке.

Внимание к деталям

По итогам обсуждения губернатор Пермского края попросил минздрав обратить внимание на некоторые детали.

«Мы проводим ремонты в больницах. Качество работ - это очень важно, но не стоит забывать и про дизайн. Давайте проводить ремонты по брэндбуку, чтобы все поликлиники были в едином стиле», - попросил губернатор.

Отметил Дмитрий Махонин и необходимость тщательно выбирать подрядчика. Чтобы работы выполняли специалисты, имеющие опыт подобных ремонтов. По мнению губернатора, должен быть сформированный пул подрядчиков, ведь от качества ремонта зависит очень многое.

«Ещё один момент. Необходимо нам с вами провести ревизию больничных территорий, дворов, городков. Чтобы понимать масштаб бедствия и понимать, сколько необходимо средств для приведения их в нормативное состояние», - обратился губернатор к главе минздрава края. Анастасия Крутень пообещала заняться вопросом.

Источник: https://perm.aif.ru

Фото Татьяны Еловиковой

Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ:

Доступность первичной медицинской помощи — одна из базовых задач, которые сегодня решаются на уровне всей страны, в том числе посредством нацпроекта «Здравоохранение». Выделяются значительные федеральные средства, и они должны быть не просто потрачены, а именно инвестированы в эту сферу. Иными словами, жители должны увидеть реальные изменения к лучшему.

Губернатор Дмитрий Махонин держит все нацпроекты на особом контроле. И за прошедший год, несмотря на сложные условия, которые диктовала пандемия, край действительно сделал рывок по части оснащения больниц современным оборудованием. Мы пониманием, что половина успеха в лечении заболевания — за точным диагнозом, установить который часто невозможно без применения диагностических аппаратов. Сейчас важно сохранить этот темп. Отрасль долгое время испытывала трудности, и сейчас нам важно вывести медицину на качественно иной уровень. Сделать так, чтобы жители почувствовали изменения к лучшему уже здесь и сейчас.