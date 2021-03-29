Жители Прикамья активно используют возможности социальных сетей для решения острых проблем

Слаженная работа краевых и муниципальных властей с Центром управления регионом помогает оперативно реагировать на важные для прикамцев вопросы.

Интересующие неравнодушных жителей Пермского края вопросы всё чаще решаются без официальных обращений в приемные администраций. О насущных проблемах и волнующих многих темах прикамцы пишут на страницах в социальных сетях. Свои сообщения интернет-пользователи оставляют в аккаунтах губернатора Прикамья или глав территорий, публикуют в официальных группах муниципалитетов и в самых популярных пабликах своих городов и поселков.

В минувшем месяце больше всего жителей региона волновали проблемы, связанные с ЖКХ, очисткой дорог от снега и наледи, а также с оказанием социальной помощи и мер государственной поддержки.

О наиболее сложных вопросах прикамцы сообщают губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Жители пишут главе региона в критических ситуациях, когда не знают, куда обратиться, и когда обращения в другие инстанции не дали результата.

При участии губернатора в марте была решена проблема с отказом в госпитализации труженицы тыла. О том, что медики стационара по неясным причинам не принимают пациентку с готовым пакетом документов (заключением врача, справками, результатами анализов), главе Прикамья сообщила ее внучка Татьяна. Дмитрий Махонин поручил Минздраву разобраться в ситуации и оказать пожилой женщине необходимую медицинскую помощь. Специалисты ведомства незамедлительно связались с семьей и уточнили всю информацию, после чего разместили ветерана в больнице.

Помимо этого, губернатор помог жительница частного дома на шоссе Космонавтов в Перми получить положенные ей государственные выплаты. В декабре женщина подписала соглашение, согласно которому она передавала земельный участок и расположенный на нем дом в собственность муниципалитета. Выкуп объектов недвижимости под строительство дороги администрация Перми должна была осуществить в течение 60 дней. Однако в указанные в договоре сроки средства перечислены не были. Дмитрий Махонин поставил задачу администрации Перми провести проверку и разобраться в проблеме. После выяснения ситуации деньги поступили на счет семьи. Теперь у пермяков осталось достаточно времени до 15 июня, чтобы приобрести новое жилье и переехать.

Ряд обращений жителей также зафиксировал и обработал Центр управления регионом (ЦУР) Пермского края. Так, в Индустриальном районе Перми на оживленной дороге, по которой ежедневно ходят в школу дети, один ребенок едва не провалился в открытый люк, занесенный снегом. Очевидцы происшествия сообщили о этом в социальных сетях, предупредив родителей о существующей опасности. Специалисты ЦУР Прикамья зафиксировали сигнал и передали информацию в администрацию города. Проблема была устранена в кратчайший срок. Это не первый случай, когда Центр помог предотвратить несчастье. Всего с начала года было обработано 26 обращений по теме отсутствия крышек люков.

Жителям Косинского муниципального округа ЦУР помог оперативно устранить последствия коммунальной аварии. Благодаря сообщениям прикамцев, опубликованным в соцсетях, информация о прорыве водопровода ЦУР оперативно передал сетевой организации. Аварийная бригада устранила проблему в тот же день, а на следующий – расчистила от воды и снега улицу.

Сотрудники ЦУР помогли также решить вопрос с отсутствием наружного освещения на нечетной стороне пр. Ленина в районе домов №№ 43-49 в Губахе. Местные жители написали в соцсетях о том, что звонили с проблемой дежурному по городу, но фонари так и не зажглись. Центр управления регионом Прикамья информацию зафиксировал и передал в администрацию города. Вскоре силами подрядной организации освещение восстановили, а затем энергетики отчитались о результатах проведенных работ жителям.

Кроме того, благодаря работе ЦУР был решен вопрос с нарушением графика вывоза мусора на одной из контейнерных площадок в Чусовом. Представители регионального оператора по обращению с отходами «Теплоэнерго», которым была передана информация от центра, быстро разобрались в ситуации. Сообщившая о проблеме жительница поблагодарила за помощь и отметила, что теперь претензий к подрядчику нет – мусор вывозят вовремя.

Напомним, на основе всех зафиксированных обращений жителей в социальных сетях в Прикамье формируется «тепловая карта» проблем региона, необходимая для корректировки работы муниципальных и краевых властей.