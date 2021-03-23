Зарплаты педагогов возрастут

Хорошая новость пришла из края на прошлой неделе: педагогам Прикамья повысят заработную плату до уровня средней в отрасли общего образования.

Решение об этом принято на заседании краевого парламента. Депутаты во втором окончательном решении одобрили поправки в краевой бюджет, которые предполагают выделение дополнительных средств на эти цели.

«Мы продолжаем работать над задачей, которую поставил президент страны, – рост зарплат работников образования. Было решено направить на эти цели дополнительно более 175 миллионов рублей, чтобы поднять оплату труда педагогов дошкольного и школьного образования до уровня средней по отрасли в регионе», – отметил председатель краевого парламента, депутат по 23 избирательному округу Валерий Сухих после заседания.

Всего депутаты перераспределили около 4,5 млрд рублей. Большинство поправок касается дополнительного финансирования сферы здравоохранения, образования и строительства социальных объектов.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина дала свой комментарий о принятых депутатами изменениях, подчеркнув, что внесённые поправки принципиально влияют на качество образования.

«Поправок действительно много. Все они достаточно содержательные, не технические. Считаю основной и глобальной по своим задачам поправку о повышении зарплаты педагогам. Очень важно, что депутаты пошли нам навстречу и выделили средства на эту цель. Поскольку педагоги в школах уже получили дополнительно добавку в размере 5 тысяч рублей за классное руководство, это повлечет за собой повышение заработной платы и у дошкольных работников», – сказала Раиса Алексеевна.

Думается, что повышение зарплаты работникам бюджетной сферы станет пусть небольшим, но стимулом к работе и улучшит их трудовой настрой.

МНЕНИЯ

Людмила Кобелева, заведующий детским садом «Сказка»:

– Отрадно сознавать, что депутатский корпус Пермского края во главе с Валерием Александровичем Сухих выполняют наказы избирателей, особенно в части развития социальной сферы и увеличения заработной платы педагогов. В условиях пандемии заработная плата была сохранена и выплачена всем работникам образования.

Система оплаты труда работников образования основывается на подушевом финансировании и зависит от числа обучающихся. В настоящее время идёт спад рождаемости, что приводит к уменьшению численности детей и, соответственно, к уменьшению фонда оплаты труда. Думаю, что средства, предусмотренные депутатами на повышение зарплаты педагогов дошкольного и школьного образования до уровня средней в крае, будут направлены в дотационные учреждения, то есть в школы и детские сады, в которых фонд оплаты труда не позволяет сохранить уровень средней заработной платы на уровне средней по региону.

Елена Карманова, замдиректора ОСОШ № 1:

– О том, что учителям собираются увеличить заработную плату, разговоры идут не первый год. Хотя обещали повысить выплаты за классное руководство, – повысили. Считаю, что выплата достойная. Надо сказать, сегодня в школе можно зарабатывать при условии полной самоотдачи. Новость о повышении заработной платы до уровня средней в отрасли общего образования принимаю, конечно же, позитивно.

Наталья Шачкова, учитель русского языка и литературы СОШ № 3:

– Очень мудрое решение наших законотворцев! Достойная зарплата способна решать многие проблемы. Одним словом, приятная новость.

Наталья Умпелева, учитель начальных классов СОШ № 4:

– Это очень хорошая новость. О повышении нашей зарплаты до уровня средней говорят давно. Замечательно, если всё так и будет. Приятно, что депутаты Законодательного Собрания Пермского края ценят труд педагогов не только в мыслях, но и на деле.

Подготовила Татьяна Еловикова