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По поручению губернатора власти Перми предоставили временное жилье для семьи из аварийного дома

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По поручению губернатора власти Перми предоставили временное жилье для семьи из аварийного дома

Пермяки переехали в маневренный фонд после обращения в аккаунт главы региона в социальных сетях.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин помог жителям аварийного дома в Перми улучшить жилищные условия. О небезопасной для жизни ситуации, которая сложилась в ветхом здании, рассказала пользовательница социальной сети ВКонтакте. В декабре 2020 года она написала личное сообщение главе Прикамья, прикрепив к нему фотографии, которые были сделаны внутри аварийного дома, где она живет со своей семьей. Сразу после этого губернатор дал поручение администрации города Перми взять ситуацию на контроль и в сжатые сроки решить вопрос предоставления нуждающимся гражданам благоустроенного временного жилья.

Спустя два месяца обратившаяся за поддержкой девушка снова написала в аккаунт Дмитрия Махонина. Она поблагодарила главу Пермского края за участие и сообщила, что их проблема была быстро улажена, и они уже переехали в маневренный фонд.

При участии губернатора было также оперативно рассмотрено обращение молодой пары из Прикамья, которая длительное время не могла получить статус нуждающихся в улучшении жилищных условий. Документы в Министерство социального развития региона семья подала еще в марте прошлого года, но решения прикамцы так и не дождались. Когда об этом через свой аккаунт в сети Instagram узнал Дмитрий Махонин, он дал поручение ведомству ускорить процедуру. В результате супруги получили желанный статус. Теперь они собирают второй пакет документов и ждут сертификат «Молодая семья».

Кроме того, Дмитрий Махонин вмешался в ситуацию с некачественной ликвидацией последствий коммунальной аварии в Дзержинском районе Перми. После прорыва сетей на ул. Высоковольтной образовались ледяные глыбы, мешающие не только проезду, но и проходу. После обращения в соцсети губернатор поставил задачу перед городскими властями оперативно решить вопрос, благодаря чему дорога в кратчайшие сроки была с вычищена от снега и наледи.

Ряд проблем с несвоевременным вывозом снега с улиц и дворов в феврале помогли решить специалисты Центр управления регионом (ЦУР) Пермского края. Они зафиксировали обращения жителей, опубликованные на страницах в социальных сетях, и передали их ответственным лицам и ведомствам. Благодаря этому удалось ликвидировать снежную гору в Лысьве, которую местная детвора превратила в горку с выездом на дорогу, расчистить парковочные места для инвалидов на ул. Борчанинова в Перми, убрать от снежно-песчаной смеси перекресток на ул. Балхашской и ул. Суздальской и пр.

Помимо этого, ЦУР отследил появившуюся в интернете жалобу на волков, напавших на сторожевую собаку в Красновишерске. Информация была передана в краевое Минприроды, и спустя 4 дня вся стая была полностью ликвидирована сотрудниками местного охотхозяйства.

Всего за февраль ЦУР обработал 13 428 обращений граждан, что на 40% больше, чем в январе. По информации специалистов, жителей Прикамья больше всего волновали вопросы сферы ЖКХ и социальных выплат.

Напомним, на основе всех зафиксированных обращений в Пермском крае формируется «тепловая карта» проблем региона. Руководство Прикамья будет использовать ее данные для принятия решений по существующим вопросам.

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