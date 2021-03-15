Лауреаты конкурса «Театральное Приволжье» будут объявлены 27 марта

Участниками второго окружного фестиваля детских и молодежных театров стали 483 коллектива и 7 тыс. юных актеров.



В День театра, 27 марта, состоится финал второго фестиваля «Театральное Приволжье». В прямом эфире, который начнется в 13:00 по московскому времени, будут объявлены победители фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов. Их определят путем голосования экспертного жюри из 14 регионов Приволжского федерального округа. Подробнее о конкурсе можно узнать в пром-ролике: https://youtu.be/EAPfBrs5n80



Всего участниками второго окружного фестиваля детских и молодежных театров стали 416 коллективов. В рамках окружного этапа региональное жюри недавно отсмотрело и проголосовало за все спектакли-финалисты «Театрального Приволжья» (по правилам, за земляков голосовать нельзя). Каждый регион, а их всего 14, представляет 2 коллектива: детский и молодежный. Как отмечает председатель жюри Ольга Субботина, конкурс очень полезный: «Он дает нам возможность посмотреть другие коллективы, оценить, как работают с детьми и молодежью в других городах. Это бесценный опыт!».



От Пермского края в окружном этапе участвуют молодежный театр при ПГНИУ (спектакль «Р» по мотивам пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор») и театральная студия «Овация» из Соликамска (спектакль «А зори здесь тихие…» по мотивам повести Б. Л. Васильева). Видеоверсии их спектаклей можно увидеть на официальном youtube-канале фестиваля https://www.youtube.com/channel/UC-HBdMW4EBinDkNGDlVB.. и поддержать лайками.



Региональные отборы проходили с прошлого года в заочном формате, жюри отсмотрело десятки видеозаписей спектаклей. Центральной, но не единственной, темой 2020 года стала память о событиях Великой Отечественной войны. Пермский драматург, преподаватель театральных дисциплин Александр Югов уверен в важности театральных проектов для юношества. «Театр воспитывает личность, это мое многолетнее убеждение. Невозможно выйти на сцену и не измениться на сценической площадке – человек меняется, он расширяет свое представление о мире», – отметил он.



Напомним, победители фестиваля «Театральное Привольжье» будут определены в 5 номинациях: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Творческие коллективы-финалисты фестиваля будут отмечены памятными знаками. Также лучшие театры получат целевые гранты на постановку новых спектаклей: за 1 место – 200 тыс. руб., за 2 – 150 тыс. руб., за 3 – 100 тыс. руб.

На фото - сцена из спектакля "Р" Пермского молодежного театра

Фотограф: Марго Биффенгер