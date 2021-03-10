В Прикамье выбраны 39 общественных пространств для всероссийского голосования за объекты благоустройства

Для рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Пермском крае определены 39 общественных пространств. Жители 12 территорий смогут сами определить проекты благоустройства, которые будут реализованы в 2022 году. По правилам конкурса в проекте участвуют города с численностью населения от 20 тыс. человек.

Голосование доступно жителям Перми, Кунгура, Березников, Чайковского, Добрянского, Верещагинского, Соликамского, Лысьвенского, Чусовского, Чернушинского, Краснокамского и Осинского городских округов.



«Один из основных принципов реализации федеральных и краевых программ по благоустройству – это публичность и привлечение жителей к процессу согласования проектов и контроля за выполняемыми работами. Онлайн-голосование за объекты в рамках федерального проекта – это еще один инструмент, который позволяет жителям высказать свое мнение и выбрать приоритетные направления развития городов», – сообщил Андрей Кокорев, заместитель председателя Правительства – министр ЖКХ и благоустройства Пермского края.



Голосование за список первоочередных территорий для благоустройства пройдет с 26 апреля по 30 мая.



По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, участие в проекте – хорошая возможность улучшить качество жизни в территориях. «Создание комфортной городской среды – одна из наших приоритетных задач. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории Прикамья за 4 года обустроено 1 658 дворов и 424 общественных пространства. В этом году мы планируем благоустроить еще 245 объектов. Хочу отметить и поблагодарить муниципалитеты, которые включились в проект. Жителей Пермского края призываю активно участвовать в голосовании. Именно ваше мнение определяет, какой из объектов будет реконструирован в первую очередь», – подчеркнул губернатор.



Напомним, в этом году на специальном сайте za.gorodsreda.ru жители Прикамья, как и всех регионов страны, в режиме онлайн определят наиболее важные проекты благоустройства в своих территориях на 2022 год. Зарегистрироваться для голосования можно будет с помощью Госуслуг, либо по номеру телефона.



В каждом регионе будут созданы волонтерские штабы для помощи гражданам в информировании и проведении голосования. Вступить в ряды добровольцев можно на официальном сайте проекта до 22 марта.



Общероссийская платформа голосования за объекты благоустройства – проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Его основная задача – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.



Так, за четыре года реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Пермского края благоустроено 1 658 дворов и 424 общественных территории. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил порядка 4,2 млрд руб. В этом году в Пермском крае в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приведут в порядок 245 объектов: 158 дворовых и 87 общественных территорий.