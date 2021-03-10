Десант Прикамья – в Осинском округе

Под отрядные песни и звонкий смех территорию детского сада и мемориального комплекса в селе Новозалесново в два счета очистили от снега студенты пермских вузов. Так, молодежь получает свой первый трудовой опыт в перерыве между сессиями в рамках традиционной акции «Десант Прикамья», которая проводится с 2015 года при поддержке администрации губернатора и правительства Пермского края региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

В этом году студенческий отряд из 20 человек под названием «Панды» прибыл на территорию Осинского округа 26 февраля. За это время «Десант Прикамья» оказал посильную помощь местному населению в селах Комарово, Крылово, Новозалесново. Конечной точкой маршрута стал город Оса 7 марта.

– В советское время было много таких отрядов, которые выполняли общественные работы, помогали пенсионерам, ветеранам, инвалидам, работали с детьми. Сейчас их называют волонтерами или добровольцами. По сути смысл не изменился. Это по-прежнему помощь тем, кто в ней нуждается. Но в коллективе это делать гораздо интереснее и веселее. Акция «Десант Прикамья» впервые была проведена семь лет назад. Все начиналось с одного отряда, который отправился в Березовский район. Было очень страшно, как это воспримет население, что из этого выйдет. Но волнения были напрасны. В этом году в акции приняли участие уже 280 человек, – вспоминает Сергей Бритвин, председатель правления Пермского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Молодежная патриотическая акция направлена, прежде всего, на развитие волонтерского движения в регионе. Основная цель мероприятия – создание условий для профессионального самоопределения и повышения уровня социальной активности молодежи в духе патриотизма.

– Перед государством сейчас стоит столько задач, что решить их одним административным аппаратом просто невозможно. Нужны люди, которые захотят менять жизнь к лучшему. Студенческие отряды дают возможность воспитать активную, сознательную и трудолюбивую молодёжь. Это будущее нашей страны. В рамках акция «Десант Прикамья» мы можем привить молодым людям такие важные ценности, как ответственность, доброта и отзывчивость. Здесь ребята могут проявить свои лучшие человеческие качества, – отметил Евгений Хузин, директор Департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края.

За 10 дней пребывания на территории Осинского округа участники молодежного движения «Десант Прикамья» провели концертные программы для жителей сел и города, а также мастер-классы для школьников. Студенты пермских вузов оказали адресную помощь пожилым людям, очистили дворы от снега, привели в порядок объекты социальной инфраструктуры, мемориальные комплексы, скверы, прилегающие территории детских образовательных учреждений и сельских домов культуры.

– Патриотическая акция «Десант Прикамья» это всего лишь одно из мероприятий, которые проводят студенческие отряды. В течение года наши ребята активно занимается волонтерской деятельностью. Возрождением работы студотрядов можно считать 2004 год. На первых порах необходимо было прикладывать серьезные усилия, чтобы привлечь современную молодёжь и погрузить ее в атмосферу волонтерства. Но молодежное движение постепенно набирает обороты. Изначально студенты приходят к нам заработать свои первые деньги, но остаются уже совсем по другой причине. Их затягивает особенная энергетика студенческих отрядов. Молодежь может реализовать здесь свои потребности. А мы в свою очередь стараемся дать ребятам такую возможность, – говорит Алексей Блюмин, руководитель Пермского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

В рамках молодежного движения студенты могут раскрыть свой творческий и управленческий потенциал, получить несколько рабочих специальностей, а также необходимый опыт работы на производстве и важные коммуникативные навыки, которые помогут им в жизни. Здесь молодые люди знакомятся, заводят друзей на всю жизнь, получают всестороннее развитие и учатся работать в команде.

Глава Прикамья поддержал инициативу руководства движения по разработке регионального закона о поддержке студенческих отрядов. Дмитрий Махонин отметил: «Студенческие отряды объединяют самую увлеченную, трудолюбивую и ответственную молодёжь. Отрадно, что это движение в Прикамье традиционно сильное – трижды оно входило в тройку лучших региональных отделений страны. Студенты проявляют себя, оказывая помощь в совершенно разных направлениях: в образовании сельском хозяйстве, медицине, строительстве, сервисе. В прошлом году волонтеры подключились к работе в острый период пандемии, помогали и продолжаете помогать пожилым людям».

На сегодняшний день молодежное волонтерское движение в Прикамье насчитывает более 2600 человек. В Прикамье действует уже 89 студенческих отрядов по шести направлениям. Кроме того, в этом году были укомплектованы 11 отрядов молодежного патриотической акции «Десант Прикамья», работает волонтерский отряд «Пермские медведи» и три объединения трудовых отрядов подростков.

Кристина Татарникова

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