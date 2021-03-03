Решения в интересах Прикамья

В делах и свершениях время летит быстро. Трудно поверить, что с того момента, как Дмитрий Махонин был назначен врио губернатора Прикамья, прошёл уже год. Новый глава региона включился в работу с первого дня, а уже в сентябре победил на выборах с высоким рейтингом народного доверия.

С места в карьер, с корабля на бал, из огня да в полымя… Как только не комментировала народная молва ситуации, с которыми пришлось столкнуться Дмитрию Махонину, – год был ого-го. Прежде всего речь о пандемии, но параллельно губернатору приходилось решать вопросы здравоохранения и расселения аварийного жилья, разбираться в проблеме обманутых дольщиков, благоустраивать край, сохранять баланс экономики в условиях кризиса и решать социальные вопросы, которые копились годами. «Молодой, энергичный, перспективный», – так говорят о губернаторе многие жители края сегодня. Какие решения принимал Дмитрий Махонин и как за это время изменился Пермский край?

Первые решения

Одним из первых решений Дмитрия Махонина на посту губернатора стало поручение активно строить жильё. Главная цель – переселять людей из аварийных домов в новостройки. По итогам 2020 года, в Прикамье по предварительным подсчётам на 12% был перевыполнен план по строительству жилья. А план по расселению «авариек» перевыполнен на 16%! Пермский край – национальный лидер: практически каждый десятый квадратный метр ликвидированной в России «аварийки» – в Пермском крае. Но главное, что за этими цифрами – тысячи счастливых жителей Прикамья, которые смогли переехать в благоустроенные и комфортные новые квартиры.

Подход к решению вопроса в крае комплексный – расселение ведётся по нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, и по региональной программе. Дмитрий Махонин подчёркивает, что переселение людей из аварийного жилья – одно из приоритетных направлений деятельности краевых властей. «Основная задача – переселить всех граждан в благоустроенное жильё как можно быстрее. По нацпроекту и региональной программе необходимо ликвидировать в регионе примерно 600 тыс. кв. м аварийного жилья и улучшить жилищные условия более чем 37 тысяч жителей», – говорит он. По личному поручению Владимира Путина глава региона держит вопрос на особом контроле. И в 2021 году работа в этом направлении продолжится ещё более масштабно. «У Федерации простой подход: если умеешь работать, средства будут выделять в приоритетном порядке. И в конце прошлого года край получил опережающее финансирование из федерального бюджета в размере 2,4 миллиарда рублей, что позволит увеличить темпы переселения. До 2025 года нам предстоит переселить ещё более 27 тысяч жителей», – говорит глава региона.

Дмитрий Махонин стал первым губернатором Пермского края, который всерьёз взялся и за решение проблемы обманутых дольщиков. И впервые за много лет она наконец начала решаться масштабно и предметно. Губернатор лично участвовал в переговорах с Федеральным Фондом защиты дольщиков, и на сегодня уже приняты решения о восстановлении прав свыше 2 тысяч дольщиков Пермского края, рассмотрены 32 проблемных дома, 16 объектов решено достроить, а дольщики других 16 домов получают компенсации. «Думаю, решение этой проблемы – одно из главных успехов этого года. Мы постарались сделать всё, чтобы наши земляки получили либо выплаты, либо полное понимание того, как и когда они получат свои квартиры», – говорит Дмитрий Махонин.

Сложные решения

В начале февраля прошлого года ни о какой пандемии и речи не было. Но вскоре всё изменилось, и буквально с первых дней в должности Дмитрию Махонину пришлось принимать сложные решения в непростой ситуации с туманными перспективами. Позаботиться о целом регионе – это настоящий вызов. «Федеральные органы отдали регионам большие полномочия в выстраивании системы противоэпидемической защиты в условиях пандемии. И в Прикамье систему защиты выстроили правильно – надо отдать должное губернатору. Своевременные меры помогли сдержать развитие эпидемии: удалось создать заслон, который оградил большинство жителей от инфекции», – считает профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ Ирина Фельдблюм. Обеспечить доступность медпомощи и «запас прочности» по койкам в больницах, контролировать наличие и достаточность лекарств и средств индивидуальной защиты, организовать жизнь в условиях самоизоляции и объективное информирование – это только малая часть тех задач, которые легли на плечи главы Прикамья. Закупались аппараты ИВЛ, в кратчайшие сроки в регионе было налажено производство средств защиты, оперативно была организована работа волонтёров. В крае развернули масштабное тестирование пациентов на новую инфекцию при признаках ОРВИ, а возникшую было проблему с нехваткой лекарств губернатор незамедлительно начал решать на федеральном уровне. В итоге вопрос был решён, более того, уже с осени жителям края, проходящим лечение амбулаторно, стали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса. А сегодня Прикамье входит в число регионов, в которых наиболее эффективно организована система вакцинации. «Пандемия для всех оказалась проверкой на прочность. Был жесточайший дефицит времени и ресурсов. И я считаю, что основная заслуга Дмитрия Николаевича в том, что ему в кратчайшие сроки удалось мобилизовать людей, промышленников, врачей», – считает главврач ПККБ Анатолий Касатов.

Особое внимание и поддержка обращены к медикам, которые были и остаются главными героями этого непростого года. «Пермский край одним из первых ввёл региональные стимулирующие выплаты для медиков, работающих в ковидных отделениях. Их получили около 17 тысяч человек, общая сумма выплат из краевого бюджета составляет более 960 миллионов рублей», – отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, правительство Прикамья одним из первых в России установило значительные налоговые льготы. «Меры поддержки активно обсуждались в диалоге с Дмитрием Николаевичем начиная уже с марта. Прорабатывались на уровне общественности, бизнес-объединений. Благодаря поддержке губернатора мы достигли таких высоких результатов в сравнении с другими регионами», – говорит первый зампред Общественной палаты Пермского края Анатолий Маховиков. А по оценке Национального рейтингового агентства Прикамье стало шестым регионом, где меры поддержки были действительно эффективными.

Параллельно в Прикамье продолжает развиваться здравоохранение. «Мы доказали Федерации, что мы имеем право на реализацию федеральной программы по модернизации первичного медицинского звена, а это10 миллиардов рублей финансирования до 2025 года. Это означает, что мы сможем приобрести 1,5 тысячи единиц медицинской аппаратуры, порядка 350 машин, построить порядка 50 ФАПов и сельских амбулаторий, отремонтировать 100 медучреждений, ну и так далее», – говорит губернатор. К слову, одним из первых решений Дмитрия Махонина на посту губернатора стало также приостановление объединения медучреждений. «Здравоохранение не та сфера, где можно бездумно экспериментировать», – считает глава Прикамья. Особое внимание сегодня – доступности медицинской помощи по всей территории края и формирование поликлинического звена. В минувшем году в Прикамье установили 20 ФАПов и 10 амбулаторий, ещё 17 ФАПов и 10 амбулаторий в работе. К концу 2021 года все действующие ФАПы будут подключены к Интернету. За год для больниц Прикамья закуплено более 3,5 тысячи единиц оборудования.

Образовательные решения

Дмитрий Махонин также считает крайне важным обеспечить доступность качественного образования для всех детей Прикамья. В прошлом году новые детские сады открылись в Лысьве, Кудымкаре, Краснокамске, Лобаново, п. Горном, с. Тис и с. Карьево. Активное строительство продолжается: новые сады и школы уже строят в Перми, Березниках, Соликамске и других территориях, ещё 14 школ и 6 детских садов – в стадии проектирования. Все объекты, по которым сегодня ведутся работы, примут ребят уже в 2021–2024 годах. «Пермский край может совершить прорыв в обеспечении детей школами и садами. И очень важно, что мы строим профильные школы и детские сады, которые оснащены современным оборудованием для учебных процессов», – отмечает Дмитрий Махонин. Краевые власти не упускают из виду и существующие объекты образования и при необходимости планово приводят их в порядок. Также глава региона подчёркивает важность допобразования. В 2020 году в Прикамье открылись 21 центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», центры допобразования Дом научной коллаборации (ДНК), IT-куб и «Академия первых».

Финансовые решения

Жители Прикамья – люди рачительные, и в экономике края всё должно быть точно так же. За последний год работа краевых министерств и территориальных властей перешла на плановый режим работы. Срок планирования 8–10 лет, а решение насущных вопросов планируется на трёхлетку – именно на этот срок верстается краевой бюджет. Чтобы сэкономить бюджетные деньги, Дмитрий Махонин принял решение привлекать к строительству крупных объектов средства бизнеса. Такое государственно-частное партнёрство позволит региону развивать инфраструктуру, а инвестору – бизнес. А благодаря организации госзакупок бюджету края удалось в 2020 году сэкономить ещё почти 4 миллиарда рублей. Сэкономленные деньги направлены на благоустройство и создание комфортных условий для жизни жителей края. Дмитрий Махонин также продолжает уверенно продвигать интересы Пермского края на самом высоком уровне и активно привлекает в регион федеральное финансирование. Благодаря его усилиям в прошедшем году дополнительно из федерального бюджета в край поступило более 50 миллиардов рублей – это более чем в 2 раза больше, чем в 2019 году!

Конечно, в газетную полосу не уместилось и десятой части тех дел и проблем, которые были переделаны и решены за этот год. Год, который стал серьёзной проверкой на прочность для нового губернатора. Когда речь идёт о такой масштабной работе, как управление огромным регионом, то чаще говорят о цифрах, статистике, финансировании, политике... Но есть и ещё одна важная деталь. «Есть такая фраза – думать сердцем. Когда я размышляю о решениях Дмитрия Николаевича, мне кажется, что он за всё переживает сердцем», – говорит политконсультант Андрей Чусовитин. «Год пролетел, как один день, и работа была очень интенсивной. Что касается успехов или неудач, то оценивать их не мне, а жителям Прикамья. Дел впереди много. И я всегда говорю: можно работать ещё лучше!» – подчёркивает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Людмила Богданова

Источник: газета «Эфир» № 7 от 18.02.2021 г.

Управление по-новому

В прошлом году руководство региона в целом по-новому расставило акценты в вопросе управления краем. «Дмитрий Махонин последовательно «разворачивает» бюджет в сторону развития муниципальных образований. Мы всецело поддерживаем это. Жители Пермского края должны иметь равные возможности для получения качественной медицинской помощи, образования. В территориях должны быть достойные дороги и современная инфраструктура», – говорит депутат парламента Вячеслав Григорьев.

Это рекорд!