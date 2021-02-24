В Прикамье началась регистрация волонтеров по поддержке голосования за важнейшие объекты благоустройства

Сегодня, 24 февраля, стартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийской важности – единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Добровольцы также будут помогать тем, у кого нет технической возможности проголосовать или не может сделать это самостоятельно.

Напомним, в этом году на специальном сайте za.gorodsreda.ru жители Пермского края, как и всех регионов страны, в режиме онлайн определят наиболее важные проекты благоустройства в своих территориях на 2022 год. Зарегистрироваться для голосования можно будет с помощью Госуслуг либо по номеру телефона.

В проекте участвуют города с численностью населения от 20 тыс. человек. В Прикамье смогут проголосовать жители 12 территорий: Перми, Кунгура, Березников, Чайковского, Добрянского, Верещагинского, Соликамского, Лысьвенского, Чусовского, Чернушинского, Краснокамского и Осинского округов.

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров отметил, что во время голосования важная роль отводится волонтерам. «Комфортный город – это город, который отвечает всем потребностям своих горожан, который слышит и учитывает их мнение. Это уже становится реальностью – платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сердцем любят свои города, – они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе», – рассказывает Максим Егоров.

Волонтеры – одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. Поэтому свой штаб для помощи в проведении голосования будет создаваться в каждом муниципалитете Пермского края. Чтобы стать частью команды в своем городе, жителям Прикамья нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru https://dobro.ru/event/10041785 . Регистрация волонтеров завершится через месяц, 22 марта.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы», технического оператора проекта, Алексей Гореславский добавил, что у волонтеров в проекте действительно большая роль: «Они будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все волонтеры будут обеспечены планшетами для голосования, делается отдельное мобильное приложение, поэтому можно будет также и с их помощью оставить свое мнение. Также у каждого объекта будет свой институт общественных кураторов – это те люди, которые будут объяснять, разъяснять и показывать, что конкретно будет делаться в каждом муниципалитете».

Отметим, Общероссийская платформа – проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что участие в проекте – хорошая возможность улучшить качество жизни в территориях. «Создание комфортной городской среды – одна из наших приоритетных задач. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории Прикамья за 4 года обустроено 1 658 дворов и 424 общественных пространства. В этом году мы планируем благоустроить еще 245 объектов. Хочу отметить и поблагодарить муниципалитеты, которые включились в проект. Жителей Пермского края призываю активно участвовать в голосовании. Именно ваше мнение определяет, какой из объектов будет реконструирован в первую очередь», – подчеркнул губернатор.

Напомним, голосование будет проходить в течение пяти недель – с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет – он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Справочно:

За 4 года уже были благоустроены свыше 81 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, реализованы более 160 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. За 2019 год качество городской среды повысилось в 816 городах России.

В числе ключевых целей федерального проекта – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. К 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут 30% граждан в возрасте от 14 лет.

Платформа для этого станет одним из наиболее эффективных инструментов. Граждане всех регионов страны смогут принимать уча

стие в формировании облика своих городов и благоустройстве, их пожелания и потребности будут учитываться при работе с территориями.