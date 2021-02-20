Осинцы – на Лыжне России

В этом году мероприятие прошло в новом формате – в режиме онлайн. По-прежнему в соревнованиях могли принять участие все желающие, но больших массовых забегов в этот раз не было. Участники предварительно регистрировались на сайте «Умный спорт». Спортсмену присваивался стартовый номер. А потом каждый преодолевал одну из трех дистанций – в 2, 5 или 10 километров в удобное время и в любом месте. После чего участники загружали фото, видео и время прохождения дистанции на платформу регистрации.

Пермский край стал единственным регионом, где «Лыжня России-2021» проходила не в один день, а в течение двух с половиной недель – с 26 января по 13 февраля. Министр спорта России Олег Матыцин высоко оценил идею Прикамья: «Это, действительно, уникальный формат, который позволяет объединить максимальное количество участников. При этом минимизированы риски распространения коронавирусной инфекции».

В итоге лыжники, показавшие лучшие 25 результатов в своей категории (юноши, девушки, мужчины, женщины), приняли участие в Суперфинале. Он состоялся 13 февраля в Перми на лыжной базе «Прикамье».

Из Осинского городского округа участие в Лыжне России приняли более 149 спортсменов, показав разные результаты. На этой неделе проходит вручение наградной продукции участника.

Лишь троим осинцам удалось выйти в суперфинал. Мария Ремнева заняла 3 призовое место на дистанции 10 километров, показав время – 39 минут 4 секунды. Данил Жуланов на десятикилометровке занял 12 место с временем 31 минута 5 секунд. Всего секунду уступил ему Вячеслав Кашкаров, став на финише 13-м (31 минута 6 секунд).

Отметим, «Лыжня России 2021» проходит в 39-й раз и является самым массовым зимним спортивным мероприятием в мире. Всего участниками «Лыжни России» в этом году стали более 18 тысяч жителей Прикамья.