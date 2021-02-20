Благодаря вмешательству Дмитрия Махонина восстановлено отопление в жилом доме в Кировском районе Перми

Проблема была решена после обращения одного из жителей в аккаунт губернатора в социальных сетях.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вмешался в ситуацию, в которую попали жители аварийного дома в Кировском районе Перми. Из-за поломки в системе отопления здания температура в одной из квартир упала до +6°С, батареи в комнатах не грели, а вытекающая из домовых труб горячая вода образовала пар в подъезде. При этом ресурсоснабжающая организация выставила счета за отопление в размере 7 тыс. руб. Об этом в личном сообщении в аккаунт главы Прикамья в социальной сети написала жительница дома. Губернатор дал поручение краевому Министерству ЖКХ оперативно отработать этот вопрос с Пермской сетевой компанией. В тот же день ремонтная бригада устранила поломку, отопление вновь заработало, и вскоре температура в доме поднялась до нормативных показателей.

После сообщения, отправленного в аккаунт губернатора, была оказана социальная помощь и другой жительнице Прикамья. Женщина рассказала, что у нее возникли серьезные материальные трудности, которые мешают ей содержать и воспитывать детей. Дмитрий Махонин поручил краевому Министерству социального развития связаться с матерью и предложить варианты поддержки. Специалисты соцслужбы провели консультацию и подсказали способ для выхода из сложившейся ситуации.

Еще одна жительница Пермского края в августе собрала документы для получения социальных выплат, но средства не получила. О несправедливости она сообщила главе Прикамья в Instagram. Ситуация перешла под контроль Министерства социального развития, и вечером того же дня положенные выплаты поступили на карту.

На страницу губернатора в соцсеть Instagram обратилась также пермячка, у которой возникла проблема с записью на прививку от COVID-19. Дмитрий Махонин дал поручение краевому Минздраву разъяснить правила иммунизации населения от коронавирусной инфекции. Через несколько дней женщину пригласили на вакцинацию.

Для получения обратной связи от жителей глава Пермского края Дмитрий Махонин принимает обращения не только в социальных сетях, но и во время прямых эфиров. Так, благодаря разъяснениям, которые губернатор дал во время онлайн-трансляции, желающий открыть собственную пасеку прикамец узнал о мерах поддержки начинающим агропредпринимателям.

Сообщения и жалобы интернет-пользователей в других открытых группах и пабликах Пермского края внимательно отслеживают специалисты Центра управления регионом (ЦУР). Он был создан для того, чтобы у граждан и органов власти всех уровней была возможность быстро и в удобной форме через социальные сети и другие открытые источники в интернете общаться и оперативно решать как частные, так и системные вопросы. После публикации сообщений жителями специалисты ЦУРа доводят их до исполнителей, краевых и муниципальных властей региона, чтобы людям в сжатые сроки была оказана необходимая помощь. По всем жалобам ведется контроль сроков предоставления обратной связи и ее качества.

По данным ЦУР, одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях в феврале в Пермском крае стала уборка дорог и дворов от снега и льда. Обильные осадки привели к тому, что на части дорог Прикамья образовались сугробы. Специалисты центра зафиксировали жалобы на уборку улиц и тротуаров в Краснокамске, Губахе, Березниках, Осе и других городах. Особенно сложно пришлось сельским территориям. Так, жители Барды и Куземьярово сообщали о нерегулярной уборке дорог, на которых машинам становится сложно разъезжаться. Проживающие в Нартовке прикамцы пожаловались, что им приходится выталкивать машины из сугробов. Жители Вижая и ст. Койва Горнозаводского района сообщили в соцсетях, что сами выходят на уборку снега из-за того, что техника приезжает редко. Благодаря работе ЦУРа и местных администраций проблемы были решены.

Своевременное обращение в соцсетях помогло предотвратить происшествие на ул. Ленина в Губахе, где глыбы из снега и льда повисли на кровле здания. Специалисты ЦУРа зафиксировали обращение и передали его ответственным службам. На следующий день проблема была устранена.

Помимо этого, отслеживание жалоб интернет-пользователей в феврале помогло решить проблемы с мусором в Чайковском и Красновишерске, вопрос с освещением на ул. Мира в д. Старый Чад и другие.

Напомним, на основе всех зафиксированных обращений жителей в Прикамье формируется «тепловая карта» проблем региона. Руководство Пермского края будет использовать данные карты для принятия решений по существующим вопросам.