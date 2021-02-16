В помощь сельхозпроизводителям

Календарь отсчитывает последний месяц зимы. Впереди – весна, а это значит, что наступит сезон хлопот для тружеников сельского хозяйства. Государственные структуры готовят способы их поддержки.

Так, в начале февраля 2021 года на базе Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Прянишникова в рамках проекта «Российское село» по инициативе депутата Государственной думы РФ Игоря Сапко и при активном участии министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксаны Бредневой состоялся круглый стол по теме «Льготное кредитование сельхозпроизводителей».

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с получением льготных кредитов, и механизмы господдержки. Представители банков представили на встрече презентации своих продуктов для сельхозпроизводителей, подробно рассказав об условиях их предоставления. Оксана Бреднева выступила с докладом о проблемах малого и среднего бизнеса Прикамья в получении кредитов для проведения полевых работ.

Кредитование сельского хозяйства сопровождается множеством проблем, обусловленных большим количеством рисков. Сельскохозяйственная отрасль сильно зависима от внешних факторов, таких как урожайность, погодные условия, экономическое положение страны и покупательская способность населения, а также менее других отраслей подвержена изменениям.

Сельское хозяйство представляет собой сложную структуру, состоящую из малых и средних форм хозяйствования. В госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для развития сельской отрасли предусмотрено кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей по льготной процентной ставке не менее 1% и не более 5% годовых. Планом льготного краткосрочного кредитования Пермскому краю на 2021 год предусмотрен объем субсидий в сумме 114,5 млн руб., что составит 4,2 млрд руб. кредитных средств, это на 22% больше, чем было выделено в прошлом году.

Помимо основного доклада Оксана Бреднева обратилась к фермерам: «В прошлом году был создан Центр компетенций для того, чтобы мы помогали решать все вопросы, возникающие в хозяйстве, неважно, связаны они с животноводством либо с получением кредита. Сегодня фермеру уже не нужно сталкиваться с обычными министерскими протоколами. В центре есть люди,

которые заняты содействием в развитии ваших хозяйств. Поэтому обращайтесь с любым вопросом. Для нас самое главное и ценное, чтобы мы могли быть полезными».

Центр компетенций создан для оказания информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным кооперативам и гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства на сельских территориях, для увеличения количества фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов и повышения эффективности их деятельности. Отметим, что Центр оказывает 11 государственных услуг: это информационные и обучающие семинары на выезде и по ВКС или стационарно, консультирование по вопросам сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации, создание и ведение реестров и баз данных, методических материалов, типовой документации в помощь фермерам, информирование через контакт – центр, подготовка и публикация материалов по вопросам организации и развития предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса Пермского края. В 2020 году 1034 фермера воспользовались услугами Центра компетенций, 29 консультаций проведено для сельхозкооперативов и 67 выездных обучающих информационных семинаров. Более 5600 информирований провели менеджеры контакт-центра.

«Мы со своей стороны рады, что государством оказывается большая поддержка сельским труженикам как информационно-консультативная, так и финансовая. В прошлом году для субъектов малого предпринимательства Осинского округа Центром компетенций проведено три выездных обучающих информационных семинара, консультации получили 14 субъектов. Отмечу, что на сегодняшний день два сельхозпроизводителя Осинского округа планируют заявиться на получение льготного кредита», – рассказывает заместитель главы городского округа по экономике, начальник управления развития экономики, имущественных и земельных отношений Татьяна Бушуева.

Одним из желающих воспользоваться льготным кредитованием стала руководитель КФХ Осинского округа Наталья Ларченкова. «В 2021 году есть огромное желание приобрести пресс-подборщик для своевременной заготовки сена и купить племенных коз. Программа льготного кредитования дает такую возможность. Буду пробовать оформлять документы. Надеюсь, что благодаря предлагаемой банковской программе наши планы осуществятся», – делится Наталья Антоновна.

Кроме того, Центром компетенций начата большая и очень нужная работа по созданию мобильного приложения «Где фермер?», в котором на сегодняшний день 222 человек (из них 12 – осинских фермера). Используя приложение, можно покупать молочную и мясную продукции, свежие овощи, ягоды и фрукты, мёд напрямую у производителя.

Отметим, что Центр компетенций работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Справка «ОП»

В Пермском крае созданы уникальные условия для поддержки инвестиционных проектов в АПК. До 55% расходов возмещается при введении объектов в эксплуатацию. Так, в 2020 году реализовано 34 инвестпроекта общей стоимостью 1 млрд 137 млн рублей. Средства направлены на развитие молочного скотоводства, птицеводства, растениеводства, мясного скотоводства и переработку молока. Из общего количества проектов 16 направлены на модернизацию существующих производств, а 18 – на строительство новых производственных объектов. В 2020 году создано два объекта по производству твердых сыров общей мощностью 8 тыс. тонн.

Эффект от реализации инвестпроектов позволит увеличить объемы производства молока на 29,3 тыс. тонн после выхода на проектную мощность и на 1 тыс. тонн мяса. Сельхозтоваропроизводители региона обеспечили потребность населения в яйце, молоке, мясных продуктах. Кроме того, ввод новых объектов способствует сохранению уровня занятости в сельском хозяйстве с учетом создания рабочих мест.