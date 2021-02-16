Выставку «Без срока давности» смогут посетить экскурсионные группы из всех территорий Прикамья

Историческая экспозиция с рассекреченными военными преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны будет работать до 9 апреля.





В Историческом парке «Россия – моя история» (г. Пермь, ул. Монастырская, 2) продолжается Всероссийская выставка архивных документов «Без срока давности», раскрывающая преступления нацистской Германии в отношении мирного населения нашей страны и повествующая о реальных фактах массового террора, в том числе тех, которые более 75 лет хранились под грифом «секретно».



Напомним, выставочная экспозиция начала работу 8 февраля одновременно в 63 субъектах России, включая все регионы Приволжского федерального округа. Выбор этой даты в качестве дня открытия был не случаен – именно в этот день в 1946 году была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В его выступлении впервые был отражен весь масштаб зверств нацистов на оккупированной территории СССР. Именно из этой речи мир впервые узнал об объеме преступлений против жителей Советского Союза. Приведенные факты стали одними из основных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала.



На выставке «Без срока давности» представлены информационные стенды с архивами, содержащими описание карательных операций, массовых уничтожений населения, издевательств над детьми, угона мирных граждан в Германию. Среди них – впервые рассекреченные документы, которые свидетельствуют о том, что нацисты, нападая на Советский Союз, планировала истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.



Отметим, выставка «Без срока давности» – часть одноименного проекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В рамках этого проекта было выявлено и систематизировано около 7 тыс. архивных документов. В работе участвовали 47 учреждений, 370 экспертов, 66 историков. Значимая часть проекта посвящена поисковой работе и культурно-просветительской деятельности – специалистами организуются международные научные конференции и молодежные мероприятия, проводятся театральные постановки и открытые кинопоказы, оказывается поддержка в создании памятных мест и организации музейно-выставочной деятельности. В 2021 году в рамках проекта запланировано около 50 межрегиональных и окружных мероприятий.



В Пермском крае выставка «Без срока давности» продлится до 9 апреля. Со следующей недели жители Прикамья смогут попасть на нее в составе организованных экскурсий, в том числе из муниципалитетов региона. Первая – намечена на 19 февраля. В этот день с историческими документами познакомятся 30 учеников одной из пермских школ (в трех подгруппах). Следующие экскурсии пройдут 21 и 23 февраля. В них смогут принять участие группы взрослых.



Самостоятельно ознакомиться с выставкой жители и гости столицы Пермского края могут ежедневно с 10.00 до 18.00 (кроме понедельника). Вход на выставку – по билету на экспозицию «От великих потрясений к Великой Победе».



Напомним, при посещении Исторического парка необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.



Справка



Цель проекта «Без срока давности» – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, о людях, которые стали жертвами военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, а также установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.



В 2020 году впервые издана серия сборников документов о военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения, охватывающая все оккупированные регионы РСФСР. В сборники вошли более 5 тыс. документов из 80 федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов.



По итогам поисковых работ Солецкий районный суд Новгородской области впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка в 1942 году.



В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа». Премия «Победа» присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны.