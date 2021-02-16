Губернатор поручил властям Кунгурского округа взять на контроль вопрос отопления школы в с. Плеханово

О возникшей в образовательном учреждении проблеме через социальные сети сообщил педагог образовательного учреждения.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина власти Кунгурского городского округа взяли на контроль проблему с отоплением, возникшую в школе с. Плеханово, где учатся более 300 учеников 5-11 классов. Тепло в школьных кабинетах пропало, когда температура воздуха опустилась ниже -30°С. Директор образовательного учреждения связалась с ресурсоснабжающей компанией, но быстро решить вопрос не удалось. Ребята вынужденно провели учебный день в куртках.

О случившемся в аккаунт главы Прикамья написала педагог школы. Обращение учительницы взяла под контроль администрация Кунгурского городского округа. Теперь местные власти вместе с коммунальными службами разбираются с возникшей ситуацией.

Ранее губернатор Прикамья поставил задачу вывести на новый уровень работу с обращениями граждан. Для этого в Пермском крае был создан Центр управления регионом. Он дает возможность жителям и органам власти всех уровней быстро и в удобной форме через открытые источники в интернете (социальные сети, форумы, блоги) общаться, оперативно решать, как частные, так и системные вопросы. Сотрудники центра тщательно отслеживают обращения и жалобы интернет-пользователей, доводят их до исполнителей, краевых и муниципальных властей региона, чтобы людям была оказана необходимая помощь и поддержка.

По словам Дмитрия Махонина, такие сигналы с мест дают возможность видеть реальную картину того, что происходит в крае, недоработки и проблемы на местах. И реагировать на них нужно без промедлений. «Если жители обращаются с проблемой не через приемные, а напрямую в социальных сетях, это говорит о том, что они хотят быстро получить ответ на свой вопрос. Задача властей в этом случае – в максимально сжатые сроки отреагировать на сообщение. У нас для этого есть всего два пути: либо сразу решить проблему, либо разъяснить гражданам, когда именно обращение будет исполнено», – обозначил Дмитрий Махонин.

В социальных сетях жители Пермского края обсуждают совершенно разные проблемы. Среди наиболее популярных зимних тем – расчистка улиц, дворов и тротуаров от снега. Благодаря таким сообщениям, например, в минувшем месяце были быстро устранены снежные завалы на пешеходном тротуаре по ул. Старцева, освобожден от сугробов проезд во дворе дома по ул. Макаренко, расчищен от снега памятник «Разорванное братство» на бульваре Советской Армии в Перми.

Через обращение в соцсетях также была решена проблема открытых люков в Индустриальном районе краевой столицы. По словам местных жителей, крышки с трех колодцев пропали еще в октябре прошлого года. Коммунальные компании внимания на это не обращали. Только после того, как сообщение местных жителей было направлено сотрудниками ЦУРа районной администрации, и она обратилась к собственникам сетей, люки были закрыты.

Жительница п. Зюкайка пожаловалась в аккаунт губернатора на высокую оплату услуг по содержанию дома, хотя работа управляющей компанией фактически не была выполнена. Обращение было передано для проверки в краевую Инспекцию государственного жилищного надзора. Специалисты ведомства связались с УК, после чего та приступила к выполнению обязанностей.

Жителям Кизела сообщение в аккаунт губернатора помогло решить проблему с водоснабжением. Проблему взяла на контроль администрация города, после чего в домах кизеловцев снова появилась вода.

Администрация Перми из соцсетей узнала о том, что в течение года житель аварийного дома в Кировском районе, попавшего под расселение, не может получить квартиру. Пермяка пригласили выбрать одну из предлагаемых для переезда квартир.

Всего за январь прикамцы получили помощь через социальные сети 8037 раз. Больше всего жителей волновали вопросы ЖКХ, уборки снега, графика работы общественного транспорта, вакцинации от коронавируса и выплат семьям с детьми.