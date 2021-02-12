Жители Прикамья смогут проголосовать на федеральной платформе за важнейшие объекты благоустройства.

Жители Пермского края смогут выбрать наиболее важные объекты благоустройства в своих территориях на 2022 год, проголосовав за них на новой единой федеральной платформе. Главная задача сервиса – популяризация возможностей проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В нем участвуют города с численностью населения от 20 тыс. человек.

Как рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, авторы разрабатывали сервис, который будет удобным для всех пользователей. «Мы запускаем единую онлайн-платформу по выбору территорий для благоустройства. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона», – отметил Максим Егоров.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, участие в проекте – хорошая возможность улучшить качество жизни в территориях. «Создание комфортной городской среды – одна из наших приоритетных задач. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории Прикамья за 4 года обустроено 1658 дворов и 424 общественных пространств. В этом году мы планируем благоустроить еще 245 объектов. Хочу отметить и поблагодарить муниципалитеты, которое включились проект. Жителей Пермского края призываю активно участвовать в голосовании. Именно ваше мнение определяет, какой из объектов будет реконструирован в первую очередь», – подчеркнул губернатор.

В России с 2019 года в рамках проекта было благоустроено 11,8 тыс. общественных территорий, реализовано 168 проектов победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В 2020 году победителями стали сразу 160 проектов. На благоустройство объектов в 2021 году из федерального бюджета будет выделено 10 млрд руб. На эти средства планируется благоустроить еще около 4 тыс. общественных территорий по всей стране.

Создатели федеральной платформы рассчитывают собрать единую базу данных о реализуемых проектах. «Мы хотим сделать так, чтобы можно было выбирать объекты в каждом регионе, чтобы была единая база знаний, и чтобы каждый год в каждом городе, где происходит такое голосование, архив накапливался, и можно было посмотреть, что было сделано, что будет сделано, и как идет процесс», – отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Главными преимуществами сервиса будет доступность голосования, «прозрачный» выбор территорий и возможность обмена данными существующими региональными платформами. Онлайн-голосование особенно актуально на фоне ситуации с коронавирусом – сделать свой выбор можно безопасно и легко.

В настоящее время разработчики наполняют платформу необходимыми сведениями, само голосование будет запущено 26 апреля и завершится 30 мая.

Жители регионов смогут отдавать голоса за проекты в территориях, в которых прописаны. Зарегистрироваться для голосования можно будет с помощью Госуслуг либо по номеру телефона. Сделать свой выбор могут все россияне в возрасте от 14 лет. Также принять участие в голосовании можно будет при помощи волонтеров, которые будут работать на площадках МФЦ, торговых центров и в других общественных местах.