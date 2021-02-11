Росстат: уровень безработицы в Прикамье вернулся к «допандемийному» показателю

Показатель численности безработных жителей Пермского края в декабре 2020 года вернулся к уровню апреля 2020 года – периода, когда ситуация с пандемией коронавируса еще не отразилась на рынке труда. Согласно данным Росстата, в Пермском крае на 1 декабря 2020 года «доля безработных от численности экономически активного населения» составила 5,3%: показатель соответствует уровню на начало апреля. Он оказался ниже среднего по России (6,2%) и по Приволжскому федеральному округу (ПФО – 5,4%). При этом Пермский край стал единственным регионом в округе, в котором ситуация на рынке труда вернулась к докризисному состоянию.

Среди других регионов ПФО численность безработных максимально приблизилась к показателям начала апреля Республика Мордовия (коэффициент декабря 2020 – 5,2%, апреля – 5,1%). Среди субъектов ПФО с наибольшей разницей в показателях Республика Башкортостан (6,4% к 4,2%), Оренбургская область (7,2% к 4,4%). В соседней Свердловской области показатель декабря составил 5,7% (апреля – 4,5%), Тюменской 3,9% (3,0%), Курганской – 8,2% (8,0%).

Отметим, что методика Росстата учитывает данные не только об официально зарегистрированных безработных, но и других жителях субъекта, которые в период исследования активно искали работу.

По данным Министерства социального развития Пермского края, число безработных, официально зарегистрированных в Центрах занятости населения региона, на сегодня составляет 29035 человек. Пик безработицы в Прикамье был зафиксирован в августе 2020 года. Тогда число «официальных» безработных достигало 67924. Однако благодаря предпринятым усилиям этот показатель был снижен более, чем в два раза.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина губернатор Прикамья Дмитрий Махонин держит вопрос с занятостью населения на личном контроле. В условиях пандемии в регионе были приняты беспрецедентные меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП), лиц, потерявших работу, переобучения граждан востребованным профессиям и т.д. Из бюджета Пермского края работодателям производились доплаты на создание новых рабочих мест. Этой мерой поддержки в 2020 году воспользовались более 230 компаний, которые трудоустроили почти 900 жителей.

Для преодоления негативных последствий распространения коронавирусной инфекции весной 2020 года региональными властями было принято решение о понижении ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения: с 6 до 1% были понижены ставки по режиму «Доходы», с 15 до 5% ​ – по режиму «Доходы минус расходы». Кроме того, власти Пермского края внесли изменения в региональное законодательство – расширили перечень 16 видов деятельности, в отношении которых можно применять патентную систему налогообложения. Из них 15 относятся к сфере бытовых работ и услуг (различные ремонтные работы, изготовление предметов быта, спортивного и сельхозинвентаря, различные услуги, предоставляемые населению), а также деятельность стоянок.

Всего в период распространения коронавирусной инфекциив Пермском крае было разработано три пакета региональных мер поддержки бизнеса и экономики. Благодаря оперативно принятым мероприятиям помощь получили более 40% занятых в МСП и около 15% от всего экономически активного населения. При этом на прямые финансовые меры поддержки регионом было выделено более 1 млрд руб.

В 2021 году по поручению Дмитрия Махонина региональные власти продолжили мероприятия, направленные на сокращение численности безработных и стабилизацию ситуации на рынке труда, в том числе будут продлены налоговые льготы. Также Правительством Пермского края утвержден комплекс мер, направленных на восстановление численности занятого населения к IV кварталу 2021 года до уровня 2019 года (не менее 1161843 человек). В том числе они будут нацелены на снижение уровня регистрируемой безработицы с 2,5% до 1,3%. Будет проработан вопрос о продолжении субсидирования компаний в территориях края при создании новых рабочих мест. Также планируется перестроить систему взаимодействия с порталами Работа.ру, Superjob и HeadHunter по увеличению банка данных для соискателей: по планам региональных властей, к концу 2021 года число вакансий для жителей Прикамья на ресурсах достигнет 18000.