Жители Прикамья могут взаимодействовать со службой приставов через новый сервис на портале Госуслуг

Сегодня в Прикамье проходит всероссийская акция «Узнай о своих долгах». Она приурочена ко Всемирному дню безопасного интернета и направлена на повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан, разъяснение правил информационной защиты.

Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю, любому жителю Прикамья для получения информации о наличии или отсутствии задолженности достаточно зайти на официальный сайт ведомства и воспользоваться разделом «Банк данных исполнительных производств». Далее необходимо ввести фамилию и имя, название предприятия или номер исполнительного производства.

Система предоставляет всю исчерпывающую информацию: данные должника, номер документа, сумму долга, адрес отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.

Служба судебных приставов рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаружившим себя в Банке данных исполнительных производств, оплатить задолженность через портал Госуслуг или скачать и распечатать квитанцию для оплаты.

На сегодняшний день еще одним удобным способом дистанционного взаимодействия судебных приставов и сторон исполнительного производства является новый электронный сервис ФССП России, реализованный на Едином портале государственных услуг. Он позволяет должникам и взыскателям направлять должностным лицам Службы заявления, ходатайства, объяснения и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. С подробной инструкцией можно ознакомиться здесь: https://fssp.gov.ru/2251952.

Например, с помощью сервиса должники смогут вернуть излишне удержанные денежные средства, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. Взыскатели смогут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу об имуществе должника, повторно направить исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника и многое другое.

В УФССП по Пермскому краю напоминают, что должники должны своевременно оплачивать все штрафы и неустойки. В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» судебные приставы имеют право накладывать арест на банковские счета должников, их движимое и недвижимое имущество, выносить постановления о временном запрете на выезд за пределы страны и о временном ограничении на пользование должником специальным правом на управление транспортным средством.