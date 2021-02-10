Жители Прикамья могут согласовать место площадки для накопления ТКО через МФЦ

В пермских МФЦ теперь можно получить две новые услуги, связанные с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Жители Пермского края могут через отделения «Мои документы» согласовать место создания площадки для накопления ТКО. А также подать заявление о включении сведений о ней в реестр мест накопления ТКО.

Обратиться за получением новых услуг можно в любое отделение многофункционального Центра. Перечень документов, которые потребуются от заявителя, размещён на сайте учреждения.

Напомним, в связи с переходом на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами с июня 2019 года во всех региональных отделениях «Мои документы» ведётся приём жителей, желающих решить определённые вопросы, связанные с вывозом мусора.

В частности, пермяки могут обратиться в МФЦ для того, чтобы подать заявление об изменении сведений о количестве проживающих в многоквартирном или индивидуальном жилом доме, написать запрос о перечислении (возврате) ошибочно оплаченных денежных средств, подать заявление об открытии/закрытии лицевого счёта и при необходимости изменить данные о собственнике недвижимости.

В 2020 году за решением различных ситуаций, связанных с вывозом ТКО, в отделения «Мои документы» обратились 27713 жителей Прикамья. Наиболее частые вопросы, возникающие у пермяков, касаются пересчёта размера платы за вывоз мусора. Напомним, что с января прошлого года плата за вывоз твёрдых коммунальных отходов в многоквартирных домах рассчитывается исходя из количества проживающих в квартире, а не по квадратным метрам, как было в 2019 году.

Обратиться в МФЦ за получением услуг в настоящее время можно по предварительной записи. Запись на приём осуществляется через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн», по телефонам контактного Центра: 8-800- 23-43-275, 8 (342) 2-70-11-20, а также с помощью специального сервиса на официальном сайте МФЦ и в группе «Многофункциональный центр Пермского края (МФЦ)» в социальной сети «ВКонтакте».