Новые образовательные горизонты

Нынешняя зима для многих прикамских образовательных учреждений ознаменована приятными и полезными учебными «приобретениями»: ещё в декабре 2020 года в 101 школу в более чем 50 населенных пунктов региона поступило компьютерное и интерактивное оборудование. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчеркивал, что в сфере образования необходимо устранять территориальное неравенство. По словам главы региона, все дети должны получать качественное образование. Это позволит ребятам «прокачать» свои навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда. Для достижения этих целей в крае продолжается техническое оснащение школ, создаются новые центры притяжения для дополнительного образования детей с современным оборудованием, которые позволяют совершенствовать навыки и компетенции. «Мы должны заниматься переоснащением средних образовательных учреждений, школ. Пермский край стал одним из первых регионов России, где в этом году началась цифровизация образовательного процесса. Помимо федеральной поддержки, на совершенствование технической базы выделяются деньги из краевого бюджета», – отмечал губернатор.

Министр образования и науки ПК Раиса Кассина считает, что участие Пермского края в проекте внедрения целевой модели ЦОС (Цифровая образовательная среда) никоим образом не заменяет традиционное очное образование. «Всё оборудование, которое мы закупаем, направлено лишь на усовершенствование образовательного процесса как в Перми, так и в отдаленных территориях и малых городах», – говорит она.

Всего в регионе с начала текущего года 278 школ получили современную компьютерную технику и интерактивное оборудование. Тем самым сегодня порядка 240 тысяч школьников (более 70% от всех учеников региона) обеспечены равными условиями для получения качественного образования.

В рамках нацпроекта в школы поступили 3,8 тысяч ноутбуков, 202 интерактивных комплекса, 101 многофункциональное устройство (МФУ). Это учреждения в Краснокамском, Юсьвинском, Ильинском, Частинском, Кишертском, Гайнском, Кунгурском, Верещагинском, Бардымском, Кудымкарском, Кочевском, Краснокамском, Чердынском, Пермском, Куединском, Карагайском, Ординском и Октябрьском районах, а также в городах Пермь, Добрянка, Чусовой, Горнозаводск, Чайковский, Оханск, Березники, Кизел, Кунгур, Чернушка, Лысьва, Соликамск, Гремячинск, Краснокамск, Красновишерск, Нытва, Губаха, Очер и Оса.

Так, в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» значительно пополнилась материально-техническая база средней общеобразовательной школы № 4 г. Осы. Татьяна Туктамышева, директор СОШ № 4, отмечает: «В декабре 2020 года в рамках национального проекта «Образование» в нашу школу поступило новое современное оборудование, которое включает в себя два интерактивных комплекса, 38 ноутбуков и многофункциональное устройство. Это оборудование позволит применять в образовательном процессе технологии электронного и дистанционного обучения, обеспечит доступ учеников и учителей к образовательным интернет-платформам, а также даст возможность вести видеотрансляции занятий. Всего в рамках национального проекта «Образование» на приобретение оборудования для нашего образовательного учреждения было направлено почти 2240 тысяч рублей».

Учитель истории и обществознания СОШ № 4 Валерий Устинов наряду с ребятами уже по достоинству оценил преимущество цифровых новинок, появившихся в школе. «Одной из целей современного образования является его информатизация и оснащение новыми образовательными технологиями. В условиях быстрого старения предметного содержания дисциплин в связи с новыми открытиями науки и техники особое значение приобретает подготовка выпускников школы в области использования новых способов поиска знаний и методов представления информации, содержащих актуальную научную и учебную информацию. Оборудование, которое появилось в школе, позволяет нам, педагогам, искать, изобретать, разрабатывать и внедрять новые методы и способы обучения. При этом образовательные технологии и потенциал этих цифровых устройств практически неограниченные. А это в свою очередь повышает интерес обучающихся любого возраста, но в первую очередь самых требовательных и целеустремленных старшеклассников», – делится Валерий Александрович.

Действительно, новая техника работает не только в обычном режиме, но и как планшетные компьютеры с тачскрином. Это достаточно удобно. Во-первых, участники образовательного процесса не привязаны к какому-то одному кабинету, а, во-вторых, поскольку молодёжь хорошо владеет современными гаджетами, то ей будет достаточно легко работать на уроках. У педагогов же появилась возможность использовать ресурсы электронных образовательных платформ на уроках по самым различным предметам. Таким образом, открываются новые образовательные горизонты.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Справка «ОП»

Благодаря краевой поддержке 177 школ Пермского края смогли закупить и модернизировать учебное и компьютерное оборудование. В частности, планшеты, ноутбуки, проекторы, компьютеры и другое.

Всего на обновление оборудования в Пермском крае в 2020 году было направлено почти 380 млн руб. из федерального и краевого бюджетов.

МНЕНИЯ

Алёна Имайкина, ученица 10 класса:

– Новое оборудование очень помогает ученикам в образовательном процессе: размеры доски позволяют лучше видеть презентации, чёткость изображения отличная. Учителям очень удобно рисовать двухсторонними карандашами. Приложения помогают изображать самые различные фигуры, увеличивать и уменьшать их. Таким образом, можно визуализировать процессы. Учиться действительно стало приятнее и интереснее.

Ариана Батырова, ученица 11 класса:

– Я считаю, что внедрение информационных технологий в школьную практику становится жизненно необходимым, так как для школьников цифровая среда является естественной сферой. Цифровая грамотность сегодня выступает непременным навыком для достижения успеха. Информационные технологии способны существенно повысить качество образования и усвоение материала, а указанные преимущества от их распространения перевешивают минусы. Да и учителям гораздо удобнее показывать презентации, писать и смотреть видео на интерактивной доске, нежели на обычной.

Родион Абрамов, ученик 11 класса:

– Новое оборудование поможет нам быстрее изучать материал, исключая лишнюю информацию. Также оно позволит смотреть видеоматериалы, начиная с научно-познавательных, заканчивая историческими и художественными.

Елизавета Лобова, ученица 11 класса:

– Вообще с таким оборудованием выполнять какую-либо работу намного легче. На нем видно все детали, можно исправлять и писать, то есть по сути это как простая школьная доска, но лучше и удобнее. Чем больше экран, тем больше информации на него входит. Это удобно как для детей, так и для учителей.