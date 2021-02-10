В Прикамье открыта регистрация на участие в краевом этапе образовательного форума «Территория смыслов»

В Пермском крае впервые пройдет "Территория смыслов".

В Перми с 1 по 6 марта пройдет Региональный этап образовательного форума «Территории смыслов». Его участниками станут 150 жителей Прикамья в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация открыта на платформе АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/58023 Также можно подать заявку и стать волонтером форума https://myrosmol.ru/event/58041

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал значимость проведения в регионе «Территории смыслов», как актуального механизма, который помогает раскрыть потенциал молодежи. «Краевые власти продолжат создавать условия для развития молодых пермяков и способствовать тому, чтобы талантливые ребята могли в полной мере реализовать свои амбиции на родной земле», — отметил Дмитрий Махонин.

На форуме ребята смогут предложить свои варианты решения актуальных региональных задач, создания мест притяжения и условий самореализации молодежи в Пермском крае. Участников ожидают образовательная программа «Концепт-сессия ТС360» и разработка инициатив по развитию сферы молодежной политики, дискуссии с экспертами в формате «Диалог на равных «Всё по-честному», выступления региональных и федеральных спикеров, уникальная игра ТС, а также защита проектов. Кроме того, в рамках форума пройдет конкурс молодежных проектов Пермского края «ПерспектиВы».

«Уже сейчас мы в высокой степени готовности с коллегами из Перми: определена площадка, создана программа личностного роста участников, открыта регистрация. Предлагаю всем молодым людям из Пермского края подать заявку и получить максимальную пользу от мероприятия. Важная особенность нашего форума – трек с руководителями муниципальных и районных органов исполнительной власти по делам молодежи. Добро пожаловать на «Территорию смыслов», – поделился руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

По итогам работы регионального этапа форума участники сформируют и разовьют компетенции и навыки, которые позволят реализовать молодежные инициативы, а руководители муниципалитетов разработают стратегии создания конкурентного преимущества территорий Пермского края для молодых людей.

Отметим, заключительное мероприятие региональной «Территории смыслов» пройдет в рамках краевого молодежного форума «Пермский Период». Таким образом, участники #ТСрегион поделятся полученным опытом с другими молодыми людьми Прикамья.

Решение о проведении форума было принято в декабре прошлого года на рабочей встрече губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева и программного директора #ТСнавсегда Матвея Навдаева.

Вопросы по участию в мероприятии можно отправить на электронную почту Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Справка

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года. До 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. В 2020 году впервые пройдет региональный этап «Территории смыслов».

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума «Территории смыслов» являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв» и другие.

Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.