В Прикамье смертность ниже, чем по стране

Росстат опубликовал данные о смертности за 2020 год. В целом по России зафиксирован рост этого показателя на 18%.



В Приволжском округе самые высокие показатели в Татарстане и Башкирии. +27,1% и +21,6% соответственно. В Пермском крае увеличение составило 16,5% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. То есть ниже, чем в среднем по стране.



Специалисты отмечают, что важную роль в сдерживании роста показателей смертности сыграли вовремя принятые и реализованные пермским краевым штабом меры по борьбе с COVID-19.