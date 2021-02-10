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В Прикамье смертность ниже, чем по стране

Новости

Росстат опубликовал данные о смертности за 2020 год. В целом по России зафиксирован рост этого показателя на 18%.


В Приволжском округе самые высокие показатели в Татарстане и Башкирии. +27,1% и +21,6% соответственно. В Пермском крае увеличение составило 16,5% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. То есть ниже, чем в среднем по стране.

Специалисты отмечают, что важную роль в сдерживании роста показателей смертности сыграли вовремя принятые и реализованные пермским краевым штабом меры по борьбе с COVID-19.

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