Снежный вопрос

Первый месяц зимы выдался малоснежным, зато после нового года осадков выпало более чем достаточно, и вопрос о содержании дорог стал вновь актуален для нашего округа.

Как оказалось, недовольных достаточно много. Почти каждый, кого мы спрашивали, отмечал, что дороги, конечно, убирают, но не все. По-прежнему проблемными остаются второстепенные улицы, особенно в старом городе.

– Плохо почищены дороги в частном секторе – начиная от Уральской и заканчивая Гоголя, главные-то чистят неважно, что уж тут говорить о второстепенных. Есть проблемы со стоянками и парковочными карманами, – говорят таксисты в один голос.

Внушительные кучи снега образуются и на обочинах у перекрестков. Это существенно ухудшает обзор как для водителей, так и для пешеходов.

– Бывает, крадешься к перекрестку и выглядываешь, есть там кто или нет. Из-за сугробов не только людей, но и проезжающие машины не всегда видно, – говорит Александр, водитель со стажем.

Пешеходы жалуются, что проходит трактор, а выход на дорогу с тротуара не прогребают: приходится пробираться сквозь кучи снега к пешеходным переходам, чтобы перейти проезжую часть в положенном месте. Тротуары также часто остаются нечищеными, поэтому иногда людям приходится идти прямо по дороге. Это не всегда безопасно, но другого выхода нет.

Немало жалоб на уборку снега от осинцев поступает на сайт «Управляем вместе». Горожане фотографируют нечищеные пешеходные переходы и сугробы на обочинах. Вот некоторые из сообщений: «Снег на обочинах, которая очень скользкая, наклонена в сторону дороги. Это вся улица Октябрьская от Степана Разина до Максима Горького», «Не чистится пешеходный переход у детского сада, есть только тропинка. Как тут переходить с колясками и санками?», «Снег сгребается на обочины дороги, создаются проблемы местным жителям».

С 27 октября 2020 года на портале «Управляем вместе» опубликованы ответы о решении 1584 «зимних» проблем в Прикамье. Среди них – жалобы граждан на неубранный снег и гололед на дороге или тротуаре, нарушение норм применения противогололедных средств, сосульки и снег на крышах домов.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что уборку снега нужно держать на контроле в постоянном режиме, а также поручил краевому Минтрансу дополнительно усилить работу с отстающими в этом вопросе муниципалитетами. По словам главы региона, выявлять наиболее проблемные территории в этом направлении помогают в том числе обращения жителей на портале «Управляем вместе».

Важно отметить, что у пользователей портала есть возможность опровергнуть ответ на свое обращение. Функция доступна в течение 2-15 дней в том случае, если ответ органа власти о решении проблемы не совпадает с действительностью. После публикации опровержения на сайте ответ органа власти вернется на доработку.

Администрация Осинского городского округа, куда мы обратились за разъяснением вопроса по очистке снега, в целом содержанием дорог подрядчиками пока довольна. Из ответа и.о. начальника управления развития инфраструктуры администрации Осинского городского округа Елены Казанцевой на наш запрос следует, что с 01.01.2021 г. содержание автомобильных дорог организовано в рамках заключенных муниципальных контрактов с подрядными организациями ООО «Благо», ИП Спешилов А.В.: «Ввиду финансового обеспечения 9% от норматива, в контракты включен минимальный объем работ для поддержания автомобильных дорог в соответствии с ГОСТами. Контракты заключены с 04.01.2021, по состоянию на 18.01.2021 года предписания подрядчикам не выдавались. Контроль выполнения работ осуществляется систематически, не реже одного раза в неделю, с заполнением подрядчиками журнала работ».

Как отмечают в отделе ГИБДД, в наступившем году дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного содержания дорог на территории Осинского городского округа не зарегистрировано. Начальник межмуниципального отдела МВД России «Осинский» Анатолий Полевщиков сообщает: «Отделом ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Осинский» ведется ежедневный контроль за состоянием дорог и улиц Осинского городского округа. В рамках надзорных полномочий подрядным организациям, обслуживающим улично-дорожную сеть, выдаются предписания. При выявлении нарушений в части, касающейся зимнего содержания улично-дорожной сети, лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к административной ответственности».

Впрочем, есть положительные отзывы от населения по очистке снега. Так, в группе газеты «Осинское Прикамье» ВКонтакте подписчики пишут: «В д. Городище Крыловского поселения содержанием дороги занимается ИП Спешилов. Все жители очень довольны качеством и грамотным обслуживанием. Большое спасибо», «Мы, жители Осы, тоже довольны работой организаций, ответственных за уборку снега», «У нас в Петухова тоже порядок, спасибо!» Так, в целом, осинцы признают, что в этом году ситуация в округе с уборкой снега лучше, чем в прошлом.

Кристина Татарникова

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