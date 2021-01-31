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Цифровая эпоха: как в Пермском крае пройдет перепись населения 2021

Новости

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Федеральной службе государственной статистики по Пермскому краю рассказали, как граждане России смогут принять участие в переписи населения в 2021 году. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Пермьстат предложил 3 варианта:

  1. «Бесконтактный» - самостоятельно заполнить переписной лист на портале Госуслуги

  2. Напрямую передать информацию переписчикам. В этом году их работа будет оптимизирована: данные будут заносить напрямую в базу переписи через планшеты со специальным программным обеспечением. По словам сотрудников Пермьстата, современная техника обеспечит безопасность персональных данных граждан и значительно ускорит подведение итогов переписи.

  3. На переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Наша справка: переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, успешно прошедший специальное обучение, для этого необходимо оставить обращение в Пермьстат по почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону. Обучение пройдет с 1 по 3 апреля

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