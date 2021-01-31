За прошедший год муниципалитеты Прикамья с помощью единой субсидии реализовали 491 проект

На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края подвели итоги использования ими в 2020 году средств единой субсидии и субсидии на развитие преобразованных территорий.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что данные механизмы поддержки муниципалитетов из регионального бюджета предназначены для решения проблемных вопросов в территориях – на все те мероприятия, которые улучшают комфорт проживания людей.

«На эти средства строятся и ремонтируются школы и детские сады, учреждения культуры, обустраиваются спортивные и детские площадки, модернизируются системы тепло-, водо-, газо-, электроснабжения. В 2020 году на единую субсидию было предусмотрено порядка 1,5 млрд руб., но муниципалитетами были использованы не все средства», – сказал губернатор. Он отметил, что распределение субсидии преобразованным территориям продолжается, но в части муниципалитетов, в которых прием заявок уже завершился, также остались невостребованные средства. Поэтому Дмитрий Махонин рекомендовал главам муниципальных образований взять на особый контроль вопросы, связанные с реализацией проектов в их территориях, потому что от этого зависит благополучие жителей.

Как рассказал заместитель председателя Правительства – министр территориального развития Пермского края Александр Борисов, из средств, предусмотренных в бюджете края на единую субсидию, в муниципалитеты было направлено около 1,4 млрд руб. Благодаря такой поддержке в территориях был реализован 491 проект. Большая часть из них – порядка 1 млрд руб. – были задействованы на строительство, реконструкцию, ремонт образовательных учреждений, приобретение школьных автобусов. Кроме того, региональные субсидии в территориях использовали на ремонт клубов и других объектов культуры, обустройство спортивных и детских площадок, модернизацию систем водоснабжения и т.д.

Напомним, с помощью единой субсидии муниципалитеты реализуют различные по стоимости проекты, необходимые для создания комфортных условий проживания прикамцев, благоустройство мест досуга. Например, с помощью такого софинансирования стала возможной масштабная реконструкция единственного городского спорткомплекса в ЗАТО Звездный. Общая стоимость проекта составила более 46 млн руб. Финансирование осуществлялось за счет муниципальных, федеральных и спонсорских средств, а также единой субсидии из краевого бюджета в размере 17 млн руб. Такой же механизм поддержки был использован при ремонте детско-юношеского центра «Горизонт» в Александровске – социально важного объекта, в котором занимаются более 500 детей. Стоимость этого проекта составила 2,9 млн руб., из которых 2,2 млн руб. выделил региональный бюджет.

Александр Борисов отметил, что только 17 муниципалитетов использовали 100% средств, выделенных по их заявкам, и полностью реализовали свои проекты. В 32 муниципальных образованиях процент использования средств единой субсидии выше среднего значения по краю.



«Наиболее низкий процент использования средств субсидии – в Очерском, Краснокамском, Гремячинском, Соликамском, Добрянском городских округах и в Косинском муниципальном округе и Бардымском муниципальном районе. Причиной этого стало несвоевременное выполнение работ подрядными организациями из-за отсутствия должного контроля со стороны муниципальных образований, а также расторжение муниципальных контрактов», – заметил Александр Борисов.



Из более чем 1,5 млрд руб., заложенных на этот вид субсидий на 2021 год, часть средств оказались нераспределенными из-за несвоевременной подготовки муниципалитетом требуемых документов – проектно-сметных документаций, экспертиз и др. Оставшиеся 136,5 млн руб. будут перераспределены на 2022 год.



Дмитрий Махонин отметил, что главам муниципальных образований необходимо четко планировать свои расходы в рамках трехлетнего бюджета, а не переносить работы, которых так ждут люди. «Каждая территория знает на какой объем средств – своих и края – может рассчитывать. Поэтому планируйте, заранее готовьте сметы, проектно-сметную документацию, вовремя направляйте качественные заявки и объявляйте торги так, чтобы успевать проводить работы с учетом сезонности», – подчеркнул он.

Александр Борисов также рассказал, каким образом в прошлом году были использованы субсидии, направленные на развитие преобразованных территорий – тем, которые объединились в округа. Для них средства из регионального бюджета выделяются по системе «1 к 1» – когда на каждый сэкономленный при объединении территорий рубль выплачивается рубль из краевого бюджета. Такая финансовая поддержка оказывается муниципалитетам в течение трех лет после объединения. Выделяемые средства также направляются на решение проблемных вопросов, в том числе и тех, о которых жители пишут в социальных сетях.

В 2020 году такое софинансирование получили 30 муниципальных образований Прикамья: им было перечислено более 557 млн руб., на которые реализовано 480 проектов. С помощью средств субсидии в территориях провели ремонтные работы в школах и детских садах, приобрели различную коммунальную технику, модернизировали системы тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, благоустроили территории, привели в порядок уличное освещение и др. Например, субсидия «1 к 1» выделялась на ремонт объекта, очень важного для всех жителей Чайковского – стадиона «Центральный». Стоимость проекта превысила 33 млн руб., из них более 28,5 млн руб. составила субсидия «1 к 1» (одна половина – бюджетом края, другая - округа).

При этом, по данным Минтерразвития, муниципалитеты использовали только 89,8% средств, предусмотренных для них субсидий. Всего 5 территорий полностью израсходовали все направленные им деньги. Это Ильинский, Косинский, Кочевский, Кудымкарский и Уинский округа, а худшие показатели – в Очерском, Добрянском и Осинском округах. Одной из причин низкого исполнения обязательств в территориях стало расторжение контрактов из-за отказов подрядчиков от выполнения работ. Такие проекты планируют реализовать в этом году.

В текущем году на софинансирование проектов 37 объединенным территориям в региональном бюджете заложено более 729 млн руб. (с учетом остатков, перенесенных с прошлого года).

По итогам рассмотрения вопроса губернатор поручил региональному Министерству территориального развития совместно с главам муниципалитетов строго контролировать все вопросы, касающиеся субсидий и реализации проектов, нацеленных на улучшение качества жизни людей. Заявки на субсидии должны прорабатываться и оформляться качественно, чтобы их не приходилось направлять на доработку, и подавать их в министерство нужно в срок. Кроме того, необходимо внимательно следить за включением объектов в план-график закупок, соблюдать сроки оплаты и строго контролировать качество работы подрядчиков.