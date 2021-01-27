Здравоохранение с комфортом

Три новых автомобиля «Нива», только-только пригнанных из края, выстроились возле крыльца больницы для фотосессии. Одним из них в скором времени будет управлять Валерий Южанин.

Валерий Южанин трудится в Осинской центральной районной больнице 22 года, из которых 13 лет – водителем. От такого «приобретения» он, конечно, в восторге: «Эти автомобили намного удобнее наших старых УАЗов, так называемых «буханок»: «Нива» пятидверная, вместительная, с подогревом передних сидений и электрорегулировкой зеркал. Душа радуется. Теперь работать будем с комфортом!»

18 января губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил ключи от 58 автомобилей повышенной проходимости – LADA 4х4 «Нива» – руководителям медицинских организаций из 24 муниципальных образований Прикамья.

«Очень важно, что они отправятся в те учреждения, которые оказывают неотложную помощь жителям отдаленных территорий. Это позволит улучшить качество медицинского обслуживания на селе. Очень важно, что это не последняя партия техники, которую получат наши муниципалитеты. Помимо этих 58 машин в текущем году планируем передать на места еще 70 автомобилей. А до 2025 года поставим еще 225 автотранспортных средств», – обозначил Дмитрий Махонин.

Новые машины были распределены по медучреждениям в зависимости от потребности и общего состояния их автопарка. Так, в Осинскую и Сивинскую ЦРБ отправили по три «Нивы», по пять автомобилей получили больница Коми-Пермяцкого округа, Краевая больница имени Е.А. Вагнера г. Березники и Чердынская районная больница.

Поставка новых машин повышенной проходимости в территории – первый шаг запущенной в этом году масштабной федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой при поддержке краевых властей. Помимо закупки новой автотехники она предусматривает строительство и ремонт ФАПов, сельских врачебных амбулаторий, реконструкцию районных больниц, закупку нового оборудования. На эти цели до 2025 года планируется направить порядка 8 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

«Для нас очень важно, чтобы медицина на местах была не хуже, чем в наших лучших центральных клиниках. Это должны чувствовать как пациенты, так и медики. Для первых мы повышаем качество медицинского обслуживания, вторым – создаем комфортные условия для работы. В наши непростые времена особенно ценно и важно поддерживать врачей», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

В заключение добавим, что в этом году на развитие медицины в регионе будет выделено 57,6 млрд рублей. Всего в 2021-2023 годах на финансирование программы «Качественное здравоохранение» планируется направить 180,2 млрд рублей, из них средств бюджета Пермского края – 82,7 млрд рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Котомин, главный врач Осинской ЦРБ:

– На прошлой неделе в рамках дальнейшей модернизации Осинской центральной районной больницы губернатором Пермского края были вручены три комплекта ключей от трех автомобилей «Нива». Это очень своевременная и необходимая помощь для Осинской больницы. Получение новой техники позволит нам списать старые, изжившие свой век, машины и обновить автопарк. Несомненно, этот факт морально поддержит коллектив водителей, и населению тоже будет приятно. Немаловажно, что расход бензина новых «Нив» в полтора раза ниже, чем у предыдущих автомобилей.

В ближайшее время, как только будут получены номера, страховка, приобретена шипованная резина, «Нивы» включатся в работу. Одна из машин будет обслуживать вызова педиатров детской поликлиники, вторая – участковых терапевтов и узких специалистов, третья – фельдшерско-акушерские пункты сельских территорий. В планах – заменить старый УАЗ, обслуживающий закамскую сторону.

Отмечу, что за период 2020-го – начало 2021 года наша больница значительно модернизировала свой автопарк: получила четыре новых автомобиля скорой помощи, два из которых – реанимационные. И поскольку наше учреждение является межрайонным центром здравоохранения по лечению ковида, а пункты скорой помощи располагаются в Барде и Елово, то два автомобиля переданы в эти территории.

Кроме того, за ушедший год наше учреждение получило различного вида оборудования и технического оснащения на 28 миллионов рублей. Меня очень радует поступление аппарата УЗИ экспертного класса. В этом году планируется заменить компьютерный томограф, стационарный рентгеновский аппарат и получить новое эндоскопическое оборудование. По приказу Министерства здравоохранения Пермского края в ближайшем будущем в наше учреждение поступят финансовые средства на устройство вентиляционной системы сразу в восьми кабинетах взрослой поликлиники. Сметы составлены, госэкспертиза проведена. Предстоит огромная работа, и всё это направлено на благо осинцев.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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