Дмитрий Махонин: в Прикамье создаются условия для стимулирования инвестиций во всех отраслях

На Гайдаровском форуме губернатор Пермского края предложил расширить деятельность институтов развития в регионах, чтобы они сами предлагали поддержку инвесторам на местах.

15 января, в рамках проходящего в Москве Гайдаровского форума «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» состоялась экспертная дискуссия «Как перейти к бюджету развития регионов?». В ней приняли участие первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и главы других регионов.

Как отметил Леонид Горнин, в понятие бюджета развития входят не только прямые расходы на развитие социальной инфраструктуры в регионах, но и расходы в виде субсидий, налоговых преференций. По его словам, прошедший год имел беспрецедентный уровень дополнительной поддержки субъектов РФ, оказанной федеральными властями. «Если говорить, в целом, то это более 1,3 трлн руб., начиная от дотаций и заканчивая иными межбюджетными трансфертами. Уже сейчас мы предусмотрели в законе о федеральном бюджете 100 млрд руб. на частичную компенсацию выпадающих доходов в бюджеты регионов. Государство также выделит 1 млрд руб. на поддержку органов местного самоуправления», – сказал он.

В ходе дискуссии губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что в 2020 году из-за сокращения налога на прибыль выпадающие доходы в Прикамье составили 26 млрд руб. При этом глава региона подчеркнул, что, несмотря на это, регион не сократил своих инвестиционных и социальных обязательств.

«В бюджете на трехлетний период, который был принят в регионе минувшей осенью, 70% составляют текущие социальные обязательства, все остальное – инвестиции, в том числе на поддержку бизнеса и реализацию уже существующих проектов. Очень важно, что в прошлом году никто из инвесторов Прикамья не отказался от реализации своих планов», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Губернатор Пермского края добавил, что в прошлом году для поддержки развития инвестиций на уровне региона были приняты два закона: об инвестиционном налоговом вычете и пониженной ставке по налогу на прибыль для региональных инвестиционных проектов. Кроме того, Пермский край заключил с ООО «СИБУР» соглашение о взаимодействии при создании в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) в Осенцовском промышленном узле. По предварительной оценке, только первые два резидента принесут в экономику не менее 12 млрд руб.

На привлечение инвесторов нацелена задача по увеличению количества территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в регионе. Сегодня в Прикамье этот статус присвоен двум муниципалитетам – Чусовому и Нытве. «Чусовской ТОСЭР занимает по рейтингам 7-е место в стране. В нем зарегистрировано порядка 20 резидентов», – уточнил глава Прикамья.

Власти Пермского края активно развивают несырьевой сектор экономики, поддерживая инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, IT-сфере, малом и среднем предпринимательстве. В 2020 году регион принял решение о субсидировании переработчиков молочной продукции длительного хранения. Благодаря этому в крае были запущены проекты по созданию крупнейшего в стране хранилища сыров, производства «немолока» (продукции из овса – ред.), сухого и сгущенного молока. Поддержкой разработчиков IT-решений занимаются два частных технопарка. До 2026 года в Пермском крае планируется открыть 5 индустриальных парков.

«Пермский край – это не только промышленность, нефтепереработка и большая химия. Это сложная, яркая, интересная экономика, где есть место сельскому хозяйству и услугам, IT и индустриальному сектору», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

В ходе дискуссии губернатор Прикамья обратил внимание на реформу институтов развития (государственные компании, занимающиеся поддержкой отраслей экономики – ред.), которая сегодня реализуется в стране. Дмитрий Махонин предложил больше внимания уделять работе в региональных отделениях. «Нужно чтобы институты развития сами предлагали поддержку инвесторам на местах и разъясняли о возможностях тех или иных инструментов, которые государство готово предложить», – заметил глава Пермского края.

Отметим, сегодня региональные власти вместе Государственной корпорацией развития России ВЭБ.РФ реализуют проекты по строительству 7 школ на территории Прикамья.

В завершение Дмитрий Махонин подчеркнул, что власти региона нацелены на долгосрочное планирование – минимум 10 лет. На этот срок, в частности, была разработана первая в крае программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также разрабатывается Стратегия социально-экономического развития.

В Осинском округе разрабатывается инвестиционный профиль

Осинский городской округ вошёл в пилотный проект Пермского края по разработке инвестиционного профиля территорий до 2025 года. Всего в проект вошли 10 муниципальных образований края.

Инвестиционный профиль Осинского городского округа – это комплексный информационный документ, который будет состоять из перечня перспективных проектов, которые можно реализовать в территории. По инициативе главы Осинского городского округа Алексея Григорьева он будет разработан экспертной организацией полностью за счёт средств краевого бюджета.

Для формирования инвестпрофиля в округе были проведены анонимные опросы: среди жителей с целью определения главных и первоочередных задач, необходимых для активной и комфортной жизни и труда; а также среди представителей бизнеса, направленные на оценку условий для ведения бизнеса и мер поддержки предпринимателей на нашей территории. На данном этапе процесс анкетирования закончен.

В настоящий момент проводятся также очные встречи с руководителями крупного бизнеса и предприятий Осинского округа.

Данные анкетирования и встреч с руководителями будут использованы для разработки плана инвестиционного развития территории Осинского округа на период 2021-2025 гг.