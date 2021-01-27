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Глава Минздрава назвал лучшие регионы по вакцинации населения от COVID-19

Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал регионы, власти которых лучше всего организовали процедуру вакцинации населения от коронавируса COVID-19. В лидерах – Пермский край.


В Пермском крае иммунизация проходит в медучреждениях Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Пермского района, Соликамска, Перми.

«По мере поступления вакцины поэтапно будут привиты все желающие. До конца февраля ожидается очередная поставка вакцины, в наших учреждениях должны быть созданы необходимые условия для ее хранения. Наша задача, чтобы к осени текущего года 1,2 млн жителей края прошли иммунизацию от коронавируса», — отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона поручил отраслевым министерствам обеспечивать бесперебойную работу ресурсов для записи на прививку.

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