Жители Пермского края могут воспользоваться льготными кредитами на покупку отечественных авто

С января 2021 года вступили в силу постановления о продлении программ льготного автокредитования и расширения их действия.

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будут действовать до конца 2023 года. Основное условие участия в госпрограммах осталось прежним – это должен быть новый автомобиль российской сборки. В 2021 году под эту категорию попадают авто, произведенные с 1 декабря 2020-го,

Теперь на льготную покупку автомобиля могут рассчитывать семьи с одним и более детьми (ранее — только многодетные), работники медорганизаций, а также те, кто сдаст свой автомобиль в трейд-ин. Для последней категории граждан есть условие: авто должно быть старше шести с правом владения не менее одного года.

Также с 1 млн до 1,5 млн рублей была увеличена максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит. Первоначальный взнос должен составлять 10% от стоимости квартиры.

Кроме того, продлены и начали свое действие с января 2021 года программы лизинга «Своё дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг». Они будут действовать до конца 2023 года.

В 2021 году на льготное автокредитование для физлиц будет выделено 8,87 млрд рублей, на льготный лизинг – 3,84 млрд рублей.

Подробнее на сайте Правительства РФ: http://government.ru/docs/41236/

Постановления от 23 декабря 2020 года №2245 (http://static.government.ru/media/files/juKMoJ97tjDyJ4HqHFiAGKmAQUq1SS56.pdf) и постановление от 23 декабря 2020 года №2252 (http://static.government.ru/media/files/w36VU9JjU8JMmClgDbVBY4eRpF9Z3dRJ.pdf) внесли изменения в постановление Правительства от 8 мая 2020 года № 649 (http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm) и постановление Правительства от 16 апреля 2015 года № 364 (http://government.ru/docs/17741/)