Благодаря сообщению в соцсети оперативно решен вопрос уборки от снега дороги Кормовище – Матвеево

Власти Прикамья активно используют возможности онлайн-площадок для оказания помощи населению на местах.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина регион продолжает усиливать работу с обращениями жителей в интернете. Региональные и муниципальные власти активно отслеживают сообщения пользователей социальных сетей и помогают оперативно решать возникающие проблемы.

По словам главы Прикамья, такие сигналы с мест дают возможность видеть реальную картину всего, что происходит в крае, недоработки и проблемы на местах. Поэтому реагировать на них нужно без промедлений. «Для жителей важно получить ответ быстро и по существу. Наша задача – в сжатые сроки решить волнующую граждан проблему, либо разъяснить, когда именно обращение будет исполнено», – обозначил Дмитрий Махонин.

В январе особое внимание жители региона обращали на уборку снега. Благодаря замечаниям прикамцев администрациям округов удавалось более оперативно следить за ситуацией на дорогах даже в отдаленных местах. Так, например, был решен вопрос с уборкой от снега дороги между п. Кормовище и с. Матвеево в Лысьвенском городском округе. Из-за сильных снегопадов трасса стала почти недоступной для проезда. О проблеме в социальных сетях сообщила жительница Пермского края. Неравнодушная женщина отметила, что по засыпанной снегом дороге машина смогла проехать на скорости не более 40 км/ч, при этом только в одну сторону. В случае, если навстречу поехал бы автомобиль, ей пришлось бы съезжать в сугроб. Она высказала опасение, что при необходимости даже скорая помощь не сможет проехать по трассе. Местная администрация взяла вопрос на контроль, и вечером того же дня подрядчик очистил дорогу в обе стороны.

Таким же образом окружные власти отреагировали на сообщение жителей Лысьвы, которые пожаловались на то, что они с трудом могут добираться до новой школы и детского сада. Из-за сильных снегопадов автомобильную дорогу и тротуар замело. В результате, родители стояли в пробках, чтобы привезти детей на занятия и опаздывали на работу. Проблема была решена в тот же день к обеду. А стоянка почищена к вечеру.

Вопрос, связанный с уборкой снега, через социальные сети решили также жители Краснокамска. Они сообщили о том, что пешеходная лестница на Гознаковском переулке из-за снега превратилась в горку, передвигаться по которой было невозможно. На обращение сразу отреагировала администрация Краснокамского городского округа. Лестницу почистили в тот же день.

В столице Пермского края о заваленном снегом тротуаре сообщил житель м/р Костарево. Пользователь соцсети из Мотовилихинского района сообщил, что пешеходную дорожку засыпала сугробами снегоуборочная техника, расчищавшая проезжую часть на проспекте Октябрят. Администрация города отследила сигнал, и на следующий день тротуар был почищен. В комментариях жители других районов Перми тоже решили рассказать о проблеме с очисткой снега на пешеходных дорожках. В результате, благодаря активной позиции одного горожанина, подключились жители м/р Крохалева и м/р Краснова. Все тротуары в территориях были почищены, а ситуация взята на контроль районными администрациями.

Жители домов по ул. Мичурина в Чердынском городском округе благодаря сообщениям в социальных сетях решили проблему с несвоевременной уборкой мусора. Администрация быстро отреагировала на жалобу, и вопрос решился в течение суток.

Свою активную гражданскую позицию с помощью соцсетей продемонстрировал также житель п. Ильинский Алексей. В комментариях к публикации о том, что губернатор Пермского края принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» он написал, что хотел бы к ней присоединиться, но с условием, что он исполнит мечту ребенка из Ильинского городского округа. Администрация муниципального образования предложила активисту помочь юной жительнице из п. Ильинский. У семьи девочки не было возможности приобрести новый ноутбук для занятий дочери на дистанционном обучении. В результате, семья Алексея исполнила желание подростка и подарила ей портативный компьютер.

Напомним, акция «Елка желаний» дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот. В этом году своими мечтами поделилось около 200 жителей Пермского края. Кроме того, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войны записки на «Елку желаний» также отправили жители старше 65 лет, находящиеся в трудном положении. С двух елок, установленных в Администрации губернатора Пермского края (ул. Куйбышева, 14) и международном аэропорту «Пермь», к их исполнителям отправились уже более 80 желаний. У жителей Прикамья еще остались шансы стать волшебниками для ребят – акция продлится до 28 февраля.

Источник: сайт губернатора и Правительства Пермского края