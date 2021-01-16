В Перми началась масштабная модернизация крупнейшей в городе теплоэлектростанции – ТЭЦ-9

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 14 января побывал на самой крупной в Перми теплоэлектростанции – ТЭЦ-9, где принял участие в запуске проекта по модернизации оборудования. Вместе с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером глава региона осмотрел площадку, на которой в ближайшее время будет реализован инвестиционный проект: смонтировано новое генерирующее оборудование отечественного производства. Его ввод позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей в Пермско-Закамском тепловом узле. Модернизация мощностей займет порядка полутора лет.





«От надежного, качественного теплоснабжения, подачи горячей воды зависят комфорт и благополучие жителей Прикамья, развитие крупных производств, жилищного строительства и социальной сферы. Поэтому мы уделяем этому вопросу особое внимание и подходим к нему комплексно. В регионе действует программа модернизации систем теплоснабжения, по которой мы на краевые средства перевооружаем и строим новые котельные в наиболее проблемных с точки зрения теплоснабжения муниципалитетах. В декабре прошлого года мы заключили регуляторное соглашение с «Т Плюс» – благодаря инвестициям по «альткотельной» (альтернативной котельной – ред.) будет обновлена практически вся теплосетевая инфраструктура Перми. Это позволит нам повысить надежность теплоснабжения и значительно снизить износ тепловых сетей. В свою очередь, модернизация ТЭЦ-9, то есть уже генерирующих мощностей – это еще один шаг к созданию современной коммунальной инфраструктуры региона, толчок к открытию новых производств и развитие социальных объектов», – сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.



Первый этап модернизации ТЭЦ-9 компания планирует завершить в апреле 2022 года, второй этап – в октябре 2022 года. На станции установят новые паровые турбины, генераторы электрической мощности, водогрейный котел и ряд других необходимых агрегатов. Ввод современного оборудования позволит на 20% увеличить производство тепловой энергии и более чем на 20% – электричества. А дополнительные мощности станции дадут возможность развивать на территории Перми новые производственные площадки, смогут обеспечить тепловой энергией более 200 тыс. кв. метров нового жилья и дадут возможность построить несколько десятков социальных объектов. Общая стоимость работ составит порядка 9 млрд руб.



«В этом году мы ожидаем положительное решение по отнесению города к новой ценовой зоне – совместное с Пермским краем обращение уже направлено в Минэнерго. Переход на «альткотельную» создаст дополнительный драйвер для развития пермского энергоузла. Общий объем вложений в модернизацию теплосетевого комплекса города Перми со стороны ПАО «Т Плюс» составит 28 млрд руб. за 15 лет», – отметил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.



Напомним, в рамках регуляторного соглашения, энергетики обязуются реконструировать порядка 66 км магистральных, 63 км распределительных и 32 км квартальных тепловых сетей во всех районах города, а также проведет модернизацию почти 300 центральных тепловых пунктов. Соглашение действует до 2035 года.



Кроме того, с 2019 года в Пермском крае действует региональная программа модернизации систем теплоснабжения в муниципалитетах региона. Общий объем краевого финансирования с 2019 года по 2023 год составляет свыше 2,2 млрд руб. За время действия программы построены новые котельные в Осе, модернизированы котельные в Барде, Чусовом, улучшено теплоснабжение жителей Губахинского городского округа. В этом году планируется модернизировать системы теплоснабжения в Нытве, в поселке Широковском в Губахе. Также разрабатывается проектная документация для котельных Горнозаводска, Очера, Юрлы и ряда других территорий.