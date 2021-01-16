Массовые купания в Крещение отменены

В Осинском округе, как и во всем Пермском крае, отменены массовые крещенские купания.
В связи с действующими ограничительными мерами, установленными Роспотребнадзором, в связи с распространением Коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории края, традиционные массовые купания в иорданях организовываться не будут.
Существует множество способов омовения святой водой, не прибегая к традиционным купаниям в проруби (окропить святой водой помещения, облиться из ведра, принять душ и т.д.). Освященную воду можно набрать в храмах.
✅18 ЯНВАРЯ. Понедельник. КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК.
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СОБОР:
8-00 Последование часов Навечерия, Вечерня, Божественная литургия и чин Великое освящение воды.
17-00 Праздничное всенощное бдение с освящением хлебов.
ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ:
8-00 Последование часов Навечерия, Вечерня, Божественная литургия и чин Великого освящения воды.
16-00 Праздничное всенощное бдение с освящением хлебов.
✅19 ЯНВАРЯ. Вторник. БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СОБОР:
9-00 Праздничная Божественная литургия и чин Великого освящения воды.
Раздача святой освященной воды до 18-00.
ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ:
9-00 Праздничная Божественная литургия и чин Великого освящения воды.
Раздача святой освящённой воды до 18-00.
ХРАМЫ РАЙОНА:
✅19 ЯНВАРЯ. Вторник:
ХРАМ ИЛЬИ ПРОРОКА с. Пакли.
12-00 Чин Великого освящения воды.
Покровский храм с. Крылово.
12-00 Чин Великого освящения воды.
КРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСКИЙ ХРАМ с. Горы.
13-00 Чин Великого освящения воды.
Храм праведного Прокопия Устюжского с. Кузнечиха.
14-00 Чин Великого освящения воды