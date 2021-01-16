Массовые купания в Крещение отменены

В Осинском округе, как и во всем Пермском крае, отменены массовые крещенские купания.

В связи с действующими ограничительными мерами, установленными Роспотребнадзором, в связи с распространением Коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории края, традиционные массовые купания в иорданях организовываться не будут.

Существует множество способов омовения святой водой, не прибегая к традиционным купаниям в проруби (окропить святой водой помещения, облиться из ведра, принять душ и т.д.). Освященную воду можно набрать в храмах.

✅18 ЯНВАРЯ. Понедельник. КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК.

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СОБОР:

8-00 Последование часов Навечерия, Вечерня, Божественная литургия и чин Великое освящение воды.

17-00 Праздничное всенощное бдение с освящением хлебов.

ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ:

8-00 Последование часов Навечерия, Вечерня, Божественная литургия и чин Великого освящения воды.

16-00 Праздничное всенощное бдение с освящением хлебов.

✅19 ЯНВАРЯ. Вторник. БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СОБОР:

9-00 Праздничная Божественная литургия и чин Великого освящения воды.

Раздача святой освященной воды до 18-00.

ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ:

9-00 Праздничная Божественная литургия и чин Великого освящения воды.

Раздача святой освящённой воды до 18-00.

ХРАМЫ РАЙОНА:

✅19 ЯНВАРЯ. Вторник:

ХРАМ ИЛЬИ ПРОРОКА с. Пакли.

12-00 Чин Великого освящения воды.

Покровский храм с. Крылово.

12-00 Чин Великого освящения воды.

КРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСКИЙ ХРАМ с. Горы.

13-00 Чин Великого освящения воды.

Храм праведного Прокопия Устюжского с. Кузнечиха.

14-00 Чин Великого освящения воды