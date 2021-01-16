В Пермском крае по нацпроекту в этом году планируется отремонтировать 37 дорожных объектов

В новом дорожно-строительном сезоне в Пермском крае в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, планируется отремонтировать 37 объектов. Из них 8 – региональные дороги, 29 – муниципальные. Об этом сообщает региональное Министерство транспорта.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость реализации дорожного национального проекта. По его словам, благодаря федеральной поддержке в Прикамье приводят в нормативное состояние дорожные объекты, что делает их комфортными и безопасными как для автолюбителей, так и для пешеходов. Кроме того, обновление ключевых транспортных артерий способствует развитию муниципалитетов.

В мэрии краевой столицы уточнили, что в Перми по нацпроекту будут приведены в порядок 14 дорог, а также завершится начавшаяся в 2019 году реконструкция ул. Героев Хасана на участке от ул. Хлебозаводской до ул. Васильева. Помимо этого, в Свердловском районе планируется выполнить ремонт ул. Николая Островского (от ул. 1-й Красноармейской до ул. Революции), ул. Тимирязева (от ул. Газеты Звезда до Комсомольского проспекта), ул. Павла Соловьева (от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева).

«Здесь будет уложен новый асфальт на проезжей части и тротуарах, обустроены парковки и съезды, заменены бордюры, восстановлены колодцы и газоны, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки. Уже проведены электронные аукционы и определены подрядные организации, которые должны приступить к работам в конце апреля 2021 года», – пояснили в администрации Перми.

В Ленинском районе в этом году благоустройство коснется ул. Советской (от ул. Крисанова до ул. Попова и от ул. Осинской до Комсомольского проспекта), а также ул. Монастырской (от ул. Максима Горького до ул. Попова).

В Дзержинском районе по нацпроекту планируется отремонтировать ул. Якутскую (от ул. Красноборской до границы с Кировским районом). В Индустриальном районе дорожное покрытие будет обновлено на ул. Братьев Игнатовых (от ш. Космонавтов до ул. Мира) и на ул. Баумана (от ул. Стахановской до ул. Братьев Игнатовых).

В планах на год в Кировском районе – ремонт ул. 5-й Каховской (от ул. Адмирала Ушакова до ул. Волгодонской) и ул. Генерала Панфилова (от ул. Ласьвинской до разворотного кольца).

В Мотовилихинском районе комплексно благоустроят переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе (от ул. Грибоедова до Восточного обхода). В Орджоникидзевском районе в этом году начнется ремонт ул. Веденеева (от площади у станции «Молодежная» до Восточного обхода). В поселке Новые Ляды планируется привести в порядок ул. Мира (от ул. Молодежной до ул. Островского).

Напомним, долгосрочная цель нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 65% до 85% к 2024 году.