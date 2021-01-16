На рибейт от Пермского края претендуют сразу семь фильмов

Пермская кинокомиссия подвела итоги первого этапа по отбору получателей рибейта – субсидий из бюджета Прикамья на возмещение части затрат кинокомпаниям, которые снимают российские фильмы на территории региона. Члены комиссии рассмотрели семь заявок и оценили качественную сторону проектов.

Как сообщили в Министерстве культуры Пермского края, на получение рибейта претендует игровой фильм «Одна» режиссера Дмитрия Суворова. Сюжет картины основан на реальных событиях из жизни Ларисы Савицкой, которая выжила при падении самолета в 1981 году. Съемки проходили летом 2020 года на Шумихинских скалах, Усьвинских столбах, Вакутином камене, река Усьва и в Кизеле. Всего в съемочном процессе было занято более 100 жителей Пермского края.

Еще один фильм – приключенческая история на основе одноименного произведения Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Производством занимается кинокомпания «Метроном». Режиссер-постановщик – Александр Котт. Чук и Гек с мамой приезжают к отцу в поселок геологов в тайге, чтобы всем вместе встретить Новый 1939 год. Дорога приготовила им массу приключений – необычайно сказочных и абсолютно реальных. Планируется, что съемки пройдут в окрестностях Губахи и Горнозаводска в период с января по сентябрь 2021 года.

Получить рибейт планирует игровая социальная драма «Подельники» режиссера Евгения Григорьева. Отца 12-летнего Ильи убивают, но убийца не садится в тюрьму, а отправляет вместо себя брата. Мальчик всеми силами пытается добиться справедливости и привлечь внимание к сложившейся ситуации. На помощь к нему приходит Петр, приехавший в ту же деревню открыть школу по биатлону и вырастить чемпиона. Съемки пройдут с февраля по март 2021 года в селе Кын, в локациях реки Чусовая, скалы Печка, Свято-Троицкой церкви, камня Великан, пещеры в камне Денежный и Становой.

Фильм звезды «Реальных пацанов» Антона Богданова по любимой пермяками книге об Иване Семенове также заявился на рибейт. Компания «Проспект мира» планирует снимать ленту «Многотрудная жизнь второгодника Семенова» летом в Перми и Пермском крае.

В Пермском крае также снимут историческую драму про династию Романовых под названием «Романовы: преданность и предательство». Съемки пройдут с 2021 и 2022 год во множестве локаций, связанных с пребыванием Романовых в Перми.

На рибейт также претендует фильм «12 стульев», съемки которого пройдут летом в Перми и в Кунгуре, и анимационный мультфильм к 300-летию Перми «Мир Пермского периода или приключения Маруси и Платона».

С 2020 по 2021 год кинокомпании планируют потратить на производство фильмов в Пермском крае порядка 100 млн руб. Общая сумма рибейта от региона может составить не более 50% от объема средств, потраченных на кинопроизводство на территории региона. По итогу заседания все семь проектов допущены до второго этапа, на котором будет принято решение о предоставлении рибейта. Заседание второго этапа состоится не позднее 20 сентября 2021 года.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что фильмы, снятые на пермской земле, прославляют регион. «В этих фильмах отражается история Пермского края, наша жизнь. Это поможет нам увеличить туристический поток», - подчеркивал Дмитрий Махонин.

Напомним, для поддержки кинопроизводства в Пермском крае с 2019 года начала действовать система рибейта – механизм взаимодействия с внешними студиями, который стимулирует появление новых кинопроектов в регионе.