Дмитрий Махонин принял участие в новогодней акции «Елка желаний»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в акции «Елка желаний», инициированной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе».​



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В ее рамках воспитанники детских домов, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилые люди, испытывающие трудности, в канун Нового года получают подарки. Акция проходит на всей территории России, в том числе в Прикамье.​

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Дмитрий Махонин снял с новогодней елки 2 желания. Трехлетняя Мария Вшивкова в подарок на Новый год попросила детскую игровую кухню, а семилетний Егор Сыропятов – конструктор лего. Губернатор Пермского края отметил, что в ближайшее время исполнит мечты ребят.

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«Замечательная всероссийская акция, и регион не мог остаться в стороне. Пермяки всегда впереди волонтерского движения, стараются помочь, поддержать, а традиции меценатства в Прикамье были сильны еще с царских времен, – отметил глава региона. – Дети всегда верят в волшебство, Деда Мороза со Снегурочкой. Такими небольшими чудесами мы можем сделать для ребят праздник более радостным и запоминающимся. Стать волшебником может каждый, для этого необходимо лишь прийти к елке и выбрать мечту, которую вы можете исполнить».​

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Своими мечтами поделились около 200 жителей Прикамья. Сейчас они в виде записок размещены на двух елках: в здании Администрации губернатора Пермского края (ул. Куйбышева, 14) и в здании аэровокзала Пермь. Постепенно они будут пополняться новыми записками. ​С двух елок 30 желаний уже нашли своих волшебников. Мечты будут исполнены до 28 февраля.

Принять участие в акции «Елка желаний» и исполнить заветную мечту земляка может любой желающий. При этом подарок может быть как от одного человека, так и от организации или группы людей.

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Кроме того, пермяки старше 14 лет могут присоединиться к Всероссийской акции «Тайный Дед Мороз» и сделать подарок одному из жителей нашей страны. Акция проводится при поддержке волонтерского движения #Мывместе. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте тайныйдедмороз.рф и заполнить все поля в личном кабинете. На основании интересов, система случайным образом определит получателя подарка. Кроме того, информация поможет выбрать сюрприз для самого участника.​

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Совершать чудеса может каждый из нас, ведь помимо таких сезонных акций существуют в Пермском крае различные фонды и общественные организации, которые совершают добрые дела круглый год (например, фонд «Дедморозим» и другие благотворительные фонды региона).

Источник www.permkrai.ru