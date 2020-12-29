Дмитрий Махонин принял участие в новогодней акции «Елка желаний»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в акции «Елка желаний», инициированной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе».
В ее рамках воспитанники детских домов, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилые люди, испытывающие трудности, в канун Нового года получают подарки. Акция проходит на всей территории России, в том числе в Прикамье.
Дмитрий Махонин снял с новогодней елки 2 желания. Трехлетняя Мария Вшивкова в подарок на Новый год попросила детскую игровую кухню, а семилетний Егор Сыропятов – конструктор лего. Губернатор Пермского края отметил, что в ближайшее время исполнит мечты ребят.
«Замечательная всероссийская акция, и регион не мог остаться в стороне. Пермяки всегда впереди волонтерского движения, стараются помочь, поддержать, а традиции меценатства в Прикамье были сильны еще с царских времен, – отметил глава региона. – Дети всегда верят в волшебство, Деда Мороза со Снегурочкой. Такими небольшими чудесами мы можем сделать для ребят праздник более радостным и запоминающимся. Стать волшебником может каждый, для этого необходимо лишь прийти к елке и выбрать мечту, которую вы можете исполнить».
Своими мечтами поделились около 200 жителей Прикамья. Сейчас они в виде записок размещены на двух елках: в здании Администрации губернатора Пермского края (ул. Куйбышева, 14) и в здании аэровокзала Пермь. Постепенно они будут пополняться новыми записками. С двух елок 30 желаний уже нашли своих волшебников. Мечты будут исполнены до 28 февраля.
Принять участие в акции «Елка желаний» и исполнить заветную мечту земляка может любой желающий. При этом подарок может быть как от одного человека, так и от организации или группы людей.
Кроме того, пермяки старше 14 лет могут присоединиться к Всероссийской акции «Тайный Дед Мороз» и сделать подарок одному из жителей нашей страны. Акция проводится при поддержке волонтерского движения #Мывместе. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте тайныйдедмороз.рф и заполнить все поля в личном кабинете. На основании интересов, система случайным образом определит получателя подарка. Кроме того, информация поможет выбрать сюрприз для самого участника.
Совершать чудеса может каждый из нас, ведь помимо таких сезонных акций существуют в Пермском крае различные фонды и общественные организации, которые совершают добрые дела круглый год (например, фонд «Дедморозим» и другие благотворительные фонды региона).
Источник www.permkrai.ru