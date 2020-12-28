Впервые маленькие пермяки смогут посетить Кремлевскую елку онлайн

В канун Нового года маленькие пермяки вместе со всеми ребятами России смогут посмотреть трансляцию с Кремлевской елки.​ Премьерный показ состоится 31 декабря на федеральном детско-юношеском телеканале «Карусель» в 18.00 (время московское).

Мероприятие и телетрансляция новогоднего представления организованы по поручению президента страны Владимира Путина.

В этом году на сцене​ Государственного Кремлевского дворца​ будет проведено сказочное представление «Пятое время года, или Кто придумал Новый год».

Вместе с главными героями – Хранителем Праздничных Традиций и Гаджетом ребята узнают о пятом времени года, разгадают тайны Нового года и познакомятся с традициями празднования в разных странах мира. С помощью «Времялёта» персонажи отправятся в в Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию.

В спектакле приняли участие артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.

Повтор записи новогоднего представления состоится 7 января в 19.30 и 13 января в 17.00. Время трансляции указано московское.

Напомним, в предновогодние дни в Пермском крае также проходит акция «Елка желаний», исполнить заветную мечту земляка может также любой желающий. Своими мечтами поделилось около 200 жителей Прикамья. Сейчас они в виде записок вывешиваются на настоящих елках в здании Администрации губернатора Пермского края (ул. Куйбышева, 14) и в здании международного аэропорта Пермь. Постепенно они будут пополняться новыми записками. С елок в Администрации губернатора Пермского края и международного аэропорта «Пермь» 20 желаний отправились к их исполнителям. Желания будут выполнены до 28 февраля.

Кроме того, пермяки старше 14 лет могут присоединиться к Всероссийской акции «Тайный Дед Мороз» и сделать подарок одному из жителей нашей страны. Акция проводится при поддержке волонтерского движения #Мывместе. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте тайныйдедмороз.рф и заполнить все поля в личном кабинете. На основании интересов, система случайным образом определит получателя подарка. Кроме того, информация поможет выбрать сюрприз для самого участника.

Источник www.permkrai.ru