Президент России одобрил идею ЕР удвоить выплаты медикам за работу в «красных зонах» в зимние каникулы

Владимир Путин поддержал предложение единороссов по объявлению 31 декабря выходным днем в РФ.

Сегодня, 23 декабря, на расширенном заседании Госсовета РФ президент России Владимир Путин одобрил предложение партии «Единая Россия» поддержать медиков, которые будут работать в «красных зонах» в период новогодних каникул. Глава государства поручил удвоить выплаты врачам и медперсоналу стационаров и отделений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

«В Трудовом Кодексе, конечно же, ничего не сказано о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», – сказал Владимир Путин.

По словам президента, риск заражения медиков по-прежнему сохраняется, поскольку пока еще не все из них получили вакцину от коронавируса, поэтому увеличение выплат – справедливое решение.

Помимо этого, Владимир Путин одобрил предложение единороссов сделать последний день года нерабочим. «Тридцать первого (декабря – ред.) действительно уже очень своеобразная работа организуется, поэтому, конечно, следует это предложение поддержать», - обозначил президент. Владимир Путин посоветовал властям регионов рассмотреть эту инициативу, пояснив, что на федеральном уровне нельзя объявить 31 декабря выходным в такие короткие сроки.

Отметим, в расширенном заседании Госсовета РФ, состоявшемся в формате видеоконференции, принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, в региональном правительстве рассмотрят рекомендации по возможности объявления 31 декабря выходным днем. Решение будет принято в ближайшее время.

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