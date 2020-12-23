Пермяков приглашают стать «Тайными Дедами Морозами» и совершить новогоднее чудо

Пермяков старше 14 лет приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Тайный Дед Мороз» и подарить подарок одному из жителей нашей страны. Акция проводится при поддержке волонтерского движения #Мывместе.



Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте тайныйдедмороз.рф и заполнить все поля в личном кабинете. На основании интересов, система случайным образом определит получателя подарка. Кроме того, информация поможет выбрать сюрприз для самого участника. Также при регистрации можно уточнить, будет ли подарок отправлен жителю нашего края, федерального округа или любому жителю России, вне зависимости от места проживания.



Отметим, обмен подарками может произойти в онлайн и офлайн формате по желанию дарителей. Кроме того, участие в акции можно принять несколько раз, заявки принимаются до 10 января.



Об акции можно рассказать в социальных сетях, используя хештеги #ТайныйДедМороз #Новыйгодвкаждыйдом #Мывместе #НГвПрикамье. При этом фото и видео появятся на официальном сайте тайныйдедмороз.рф



Напомним, в Пермском крае также проходит акция «Елка желаний», исполнить заветную мечту земляка может также любой желающий. Своими мечтами поделилось около 200 жителей Прикамья. Сейчас они в виде записок вывешиваются на настоящих елках в здании Администрации губернатора Пермского края (ул. Куйбышева, 14) и в здании международного аэропорта Пермь. Постепенно они будут пополняться новыми записками. первые записки с «Елки желаний» и уже готовятся к исполнению новогодних мечт. С елок в Администрации губернатора Пермского края и международного аэропорта «Пермь» 20 желаний отправились к их исполнителям. Желания будут выполнены до 28 февраля.



Справка

Организаторы: команда акции взаимопомощи «Мы вместе», Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Акция проводится при поддержке Росмолодежи, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.



На сегодняшний день в акции зарегистрировано более 15 000 «Дедов Морозов» и уже отправлено почти 14 000 подарков.