В ноябре чаще всего к властям Прикамья в соцсетях обращались жители Перми, Пермского района и Березников

Власти Пермского края активно используют возможности социальных сетей для решения проблем жителей. Проанализировав географию поступивших жалоб, выяснилось, что чаще всего пишут о проблемах жители Перми, Пермского района, Березников, Лысьвы и Чусового. Также активно общаются с властями в социальных сетях жители Губахи, Кунгура, Краснокамского, Чайковского и Осинского районов. В общей сложности, благодаря сигналам в социальных сетях региональными и муниципальными властями было отработано почти 28 тысяч обращений жителей.

Наиболее интересными решенными проблема жителей с помощью соцсетей стали вопросы, связанные преимущественно с уборкой снега и гололеда. Например, житель Перми Андрей Вотинцев написал в соцсетях, что, по его мнению, реагенты используются по принципу, чем больше - тем грязнее: «Технологии применения реагентов не соблюдаются. Отсюда такая грязь в городе», - написал он. Местная администрация увидела это сообщение и наладила диалог с жителем. Власти рассказали жителю, что информация передана в муниципальное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района" для проработки вопроса, специалисты готовы детально разобраться в этой ситуации. И даже предложили жителю принять участие в совместном выезде со специалистами администрации и подрядчика. Кроме того, власти отчитались о том, как идет уборка дороги от грязи с подтверждающими этот факт фотографиями.

Жительница п. Сылва Пермского района Нина Черанева сообщила в соцсетях о том, что дорожку, которая идет через лог, совсем не подсыпают, в результате чего она превратилась в каток и по ней невозможно ходить: Местные власти увидели это сообщение и поручили подрядчику обработать от гололеда проход через лог. Как позднее сообщили жители, подрядчик обработал не лог, а дамбу. Но власти довели дело до конца, и в результате подрядчик всё-таки подсыпал дорожку в логу.

Жительница Краснокамска пожаловалась, что город превращается в пустыню из-за регулярной подсыпки гололеда. Местные власти, увидев это сообщение, подключили к решению проблемы подрядчика. Благодаря неравнодушной жительнице городские улицы были очищены от гряди и песка.

Также в ноябре с помощью социальных сетей краевые власти помогли жителям с решением жилищных вопросов. Жительница Чусового написала губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в личных сообщениях в Инстаграме о своей непростой ситуации с переселением из ветхого жилья. По ее словам, все жители старого дома уже давно переехали в квартиры, дом разобрали, а она до сих пор не получила жилье. Глава региона дал поручение разобраться в этом вопросе, и в скором времени проблема с новым жильем была решена.

Жители д. Степаново Чайковского района через Инстаграм обратились к губернатору с просьбой помочь решить вопрос газификации. Их деревня раньше стояла в программе газификации, но потом ее исключили. Жители попросили содействия в этом вопросе, что, на их взгляд, поможет сохранить деревню как наследие Пермского края, ведь поселению уже почти 300 лет, на территории сохранился храм 18 века. Глава региона дал задание решить проблему жителей, в результате чего деревня снова была включена в программу газификации.