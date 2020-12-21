По поручению губернатора Дмитрия Махонина в поселке Усть-Черная оборудовано уличное освещение

С просьбой установить светильники в селе к главе Пермского края через его страницу в социальных сетях обратилась местная жительница.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин помог решить проблему с наружным освещением почти 1,4 тыс. жителей п. Усть-Черная Гайнинского муниципального округа.

О том, что в поселке в темное время суток освещение есть только на некоторых улицах главе Прикамья рассказала местная жительница. Она отправила личное сообщение губернатору на его странице в социальной сети. В нем женщина пояснила, что ранним утром, отводя детей в садик, она боится в темноте неожиданно встретиться с волком. Зимой в селе такие выходы диких хищников к людям случались не один раз.

После обращения глава Пермского края поручил местной администрации в сжатые сроки наладить наружное освещение, чтобы жители Усть-Черной могли безопасно ходить по улицам. В течение нескольких дней проблема была решена.

В аналогичной ситуации, связанной с отсутствием фонарей и светильников, губернатору рассказали также жители г. Александровска и д. Константиновка Полазненского городского поселения. Дмитрий Махонин поставил задачу муниципальным властям отработать каждое обращение, оборудовать наружное освещение в течение нескольких дней и отчитаться о выполнении поручения.

Ранее губернатор отмечал эффективность такого канала связи с населением, как социальные сети. По словам Дмитрия Махонина, такие сигналы с мест дают возможность видеть реальную картину всего, что происходит в крае, недоработки и проблемы на местах. И реагировать на них нужно без промедлений. «30-дневный срок ответа на обращение гражданина потерял свою актуальность. Для жителей важно получить ответ быстро и по существу. Наша задача – оперативно решить проблему на деле, а не на бумаге», – обозначил Дмитрий Махонин.

Губернатор подчеркнул, что сейчас регион выводит на новый уровень работу с обращениями пользователей. Власти Пермского края активно отслеживают все сообщения жителей в социальных сетях и помогают оперативно решать все возникающие проблемы. Только в ноябре на официальные страницы региональных властей в соцсетях поступило почти 28 тыс. сигналов от жителей Прикамья. Из них свыше 21 тыс. обращений были отправлены в личные аккаунты губернатора Дмитрия Махонина.

В числе самых популярных озвученных жителями тем: ситуация с коронавирусной инфекцией, дистанционное обучение и удаленная работа, вопросы дольщиков, социальные выплаты, а также содержание дорог и тротуаров.