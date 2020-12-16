Волонтеры Прикамья приняли участие в первом Социальном онлайн-форуме о помощи в период пандемии

Президент России Владимир Путин одобрил предложения добровольцев из разных регионов страны по оказанию дополнительной социальной поддержки жителям.

Волонтеры Пермского края – активисты общественных акций #МыВместе и #СпасибоВрачам, члены «Молодой гвардии Единой России» – приняли участие в первом общероссийском Социальном онлайн-форуме. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым волонтеры обсудили инициативы, направленные на помощь жителям в период пандемии.

Добровольцы рассказали о результатах своей работы в уходящем году и сформулировали ряд предложений по дополнительной социальной поддержке граждан. «Единая Россия» включилась самым активным образом в преодоление трудностей, с которыми столкнулась страна в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это чрезвычайно важно для поддержания престижа ведущей политической силы страны. Вы находитесь на абсолютно правильном пути. Хочу вам искренне пожелать успехов, спасибо вам большое», – отметил Владимир Путин.

Напомним, с первых дней пандемии в Пермском крае развернулось одно из самых массовых добровольческих движений в стране. На призыв о помощи откликнулись сотни неравнодушных жителей, которые быстро включились в работу по доставке продуктовых наборов, лекарств и бытовых вещей пожилым людям, средств индивидуальной защиты и горячего питания врачам «красных зон».

«В этот непростой для всех нас период деятельность волонтерских объединений стала особо значима. Добровольцы взяли на себя заботу о тех, кто больше всего нуждался в помощи и поддержке. Своим личным примером они показали, что только вместе мы способны справиться с трудностями и решить даже самые сложные задачи», – не раз подчеркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с активистами добровольческих отрядов.

Волонтерские центры и штабы добровольцев были развернуты по всему Прикамью. Часть из них, например, была создана на базе местных отделений партии «Единая Россия» в Пермском крае. Это позволило быстро оказывать помощь максимальному числу нуждающихся. В период пика пандемии в этих волонтерских центрах работали более 700 волонтеров. Заявки от жителей, которые нуждаются в помощи, продолжают выполняться и сегодня.

«Как только в Пермском крае заработал волонтерский центр, я начал выезжать на заявки. Параллельно работал в колл-центре, принимал звонки. За время нашей работы получили много слов благодарности от людей. Это нас вдохновляло, мы понимали, что работаем не зря», – поделился активист «Молодой Гвардии» Ринат Сагидуллин.

Добровольцы также помогали отрабатывать часть сигналов, поступающих в социальные службы Пермского края – в период пандемии поступало большое количество обращений и звонков. «Социальные службы плотно взаимодействовали с волонтерами «Единой России». Ребята помогали в доставке продуктов, медикаментов, вещей первой необходимости, в более сложных случаях обращались за социальным сопровождением. Безусловно, помощь волонтеров крайне важна и необходима, особенно для людей старшего поколения, находящихся на самоизоляции. Сейчас мы продолжаем совместно работать и планируем сотрудничать и в дальнейшем», – отметила начальник территориального управления Министерства социального развития Пермского края по г. Перми Ирина Шардакова.

Большая помощь была оказана волонтерами врачам. Добровольцы развозили для них продукты и горячее питание, медицинское оборудование и средства защиты для врачей в COVID-отделения. Так, в Городскую больницу №6 партнер волонтерского центра Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» – Группа предприятий «ПЦБК» предоставила два автомобиля с водителями. Транспорт необходим для обеспечения работы бригад службы неотложной медпомощи, выезжающих к пациентам на дом. «В нашей больнице в неделю двум бригадам дополнительно удается обслужить около 150 вызовов (порядка 30 в день). Таким образом, благодаря этой помощи, медики могут объезжать большее количество пермяков, вызвавших врача на дом», – рассказал главный врач Городской больницы №6 Игорь Гневашев.

Своими наработками оказания помощи гражданам и медикам в ходе Социального онлайн-форума делились волонтеры и из других регионов страны. Помимо этого, участники мероприятия широко обсуждали инициативы по расширению социальной поддержки граждан. Так, прозвучало предложение продлить беззаявительный период получения льгот по оплате ЖКХ и действие 30-процентной скидки на оплату пошлин через Госуслуги. В числе других предложений – сохранение выплат по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы, страхование учителей и немедицинских работников, которые часто контактируют с людьми в силу профессиональных обязанностей, а также повышение доступности лекарств. Уже сегодня прорабатываются вопросы расширения возможности использования маткапитала (например, на оплату частных детских садов), введения дополнительной выплаты к пособию по беременности и родам, которую можно получить, если встать на учет в женской консультации на раннем сроке.

Эти предложения были поддержаны президентом. Владимир Путин поручил проработать их и как можно скорее сделать действующими нормами законодательства.