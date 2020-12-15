В Перми состоялся заключительный этап краевого Парафестиваля

В минувшие выходные в Перми на лыжной базе «Динамо» состоялись соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов Пермского края памяти Заслуженного мастера спорта России, трехкратного чемпиона Паралимпийских зимних игр Тараса Крыжановского. Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Региональное отделение Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата при поддержке Министерства физической культуры и спорта в Пермском крае.

«Тарас Крыжановский - великий российский и пермский спортсмен, который вырос на наших Парафестивалях, своим спортивным примером доказал, что инвалидность – не приговор, а адаптивный спорт – это не только помощь в борьбе с недугом и неуверенностью в себе, но и возможность наполнить жизнь новым смыслом и почувствовать себя полезным гражданином общества. Мы годимся своим земляком и рады поддерживать традиции в организации и проведении соревнований по лыжным гонкам в память о легендарном спортсмене», - подчеркивает Александр Ивонин, Председатель Пермской городской федерации физической культуры и спорта лиц с ПОДА, член исполкома Паралимпийского комитета России.

Соревнования по лыжным гонкам традиционно являются VII заключительным этапом X Краевого Паралимпийского спортивного фестиваля. В этом году в них приняло участие больше 100 спортсменов-инвалидов: юноши и девушки с 13 до 17 лет, мужчины и женщины с 18 до 65 лет по следующим медицинским категориям: инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, общее заболевание, ДЦП (ВОИ); с нарушением слуха (ВОГ), с нарушением зрения (ВОС).

География участников обширна: Пермь, Чайковский, Оханск, Оса, Очер, Краснокамск, Березники, Добрянка, Пермский район и другие территории Прикамья.

Важным событием соревнований по лыжным гонкам стал приезд прославленной спортсменки Луизы Носковой, заслуженного мастера спорта России по биатлону, чемпионки XVII Олимпийских зимних игр.

Также поприветствовать спортсменов приехал депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко. Парламентарий не только сказал напутственные слова участникам, но и сам пробежал лыжную дистанцию.

«Зимой лыжи для меня – это огромный заряд энергии. Люблю их с детства, поэтому с удовольствием поддержал спортсменов на трассе. Несмотря на дух соперничества, все здесь настоящие друзья! Пожелал участникам удачи, оптимизма и отличного настроения!» - отметил Игорь Сапко.

Спортивный праздник завершился подведением итогов и чествованием победителей. Каждый получил призовые места в своей медицинской категории, возрастной группе раздельно мужчины и женщины, девушки и юноши.