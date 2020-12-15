В мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества, приняло участие почти 220 тыс. старшеклассников ПФО

9 декабря в регионах Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, состоялись​ мероприятия, посвященные памятной дате – Дню Героев Отечества.

В Нижегородском Кремле, в дань памяти павших Героев Отечества, состоялось торжественное возложение к Вечному огню венка и цветов полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе И.А. Комаровым, Героем Российской Федерации А.Г. Коноваловым, представителями исполнительной власти Нижегородской области и руководителями силовых ведомств в Нижегородской области.

В этот день торжественные мероприятия по возложению венков и цветов к мемориалам павших Героев Отечества с участием высших должностных лиц регионов округа, ​представителей органов власти и Героев Отечества состоялись во всех регионах Приволжья.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин вместе с главным федеральным инспектором по Пермскому краю Сергеем Половниковым и бывшим командиром пермского СОБРа, Героем РФ Сергеем ​Яшкиным возложили цветы к военным монументам и скульптурным композициям на бульваре им. Советской Армии в Перми.​ «Пермский край богат на истории воинских подвигов. В числе наших земляков есть как герои Великой Отечественной войны, так и герои интернациональных и локальных войн. Они – пример для всех поколений, мы гордимся ими», – отметил Дмитрий Махонин.

Губернатор подчеркнул, что для каждого жителя Прикамья одинаково значимы все воинские подвиги земляков, вне зависимости от того, когда они были совершены. Именно поэтому участники акции Дня Героев Отечества возложили цветы не к одному мемориалу, а ко всем памятникам на ул. Сибирской: «Солдату России», Уральскому добровольческому танковому корпусу, стеле «Памяти подвигов солдат и офицеров, принимавших участие в боевых действиях на Северном Кавказе», скульптуре «Разорванное братство», а также памятнику Воздушно-десантным войскам и генералу Василию Маргелову.

Для учащихся образовательных учреждений 9-11-х классов регионов ПФО были организованы «Уроки мужества» с участием Героев Отечества. По предварительным данным, в этих онлайн-уроках приняли участие более 219 тыс. учащихся старших классов из 2 тыс. образовательных учреждений Приволжского федерального округа.

В Прикамье школьникам 9-11-х классов и студентам техникумов и колледжей о годах службы, решимости и мужестве рассказал Герой России Сергей Яшкин. Урок состоялся в Пермском военном училище, суворовцы лично смогли пообщаться с героем и его сослуживцами, сотрудниками специального отряда быстрого реагирования. Для остальных ребят трансляция была организована в школах.​

Кроме того, в рамках мероприятий, приуроченных к памятной дате, в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание с заместителями высших должностных лиц и представителями органов исполнительной власти регионов Приволжья, отвечающих за патриотическое воспитание молодежи.



В Прикамье этому уделяется большое внимание. В частности, в историческом парке «Россия – моя история. Пермский край» 9 декабря прошла церемония награждения участников регионального этапа акции «Диктант Победы» – с трансляцией в муниципалитеты. Напомним, площадки для проведения диктанта были созданы в каждом муниципальном образовании Пермского края на базе общеобразовательных учреждений (всего 56 школ) и учреждений среднего профессионального образования Пермского края (47 СПО). Участникам были предложены 25 вопросов о Великой Отечественной войне, включающих знания как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики.

По словам директора Пермского государственного архива социально-политической истории Сергея​ Неганова, «Диктант Победы» – не просто интересная викторина. Это, прежде всего, тест на уважение к своей истории, к ее героическим страницам: «Как показали результаты, сегодняшние школьники успешно проходят этот тест. А это значит, что мы действительно помним и чтим павших на войне и подвиг всего поколения Великой Отечественной. И значит, мы остаемся народом-победителем и одержим еще не одну победу в своей истории».

Кроме учебных заведений, в написании «Диктанта Победы» приняли участие подразделения Министерства обороны и Росгвардии, Пермский военный институт, Суворовское и кадетское училища. Кроме того, в связи с присвоением Перми звания «Город трудовой доблести», впервые акция состоялась на «Пермских моторах» и Пермском пороховом заводе. В Перми открытыми площадками стали: исторический парк «Россия – моя история» и библиотека им. Горького. Всего приняло участие порядка 12 тыс. чел.

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