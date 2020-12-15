Центр управления регионом помог жителям Прикамья оперативно решить вопрос с уборкой снега на дорогах

С начала декабря жители Пермского края опубликовали около 350 обращений с просьбами убрать снег и гололед на тротуарах и дорогах.

Центр управления регионом (ЦУР) Пермского края проводит мониторинг сообщений от жителей регионов, доводит их до исполнителей в ведомствах, контролирует сроки предоставления и качество ответов.​

Во время посещения ЦУР губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что социальные сети дают возможность видеть реальную картину всего, что происходит в крае, недоработки и проблемы на местах.



«30-дневный срок ответа на обращение гражданина потерял свою актуальность. Для жителей важно получить ответ быстро и по существу. Чиновники не должны давать формальные ответы, так называемые «отписки», наша задача – оперативно решить проблему на деле, а не на бумаге. Бывают случаи, когда обращение человека попадает в некое «белое пятно» правового поля. В таком случае чиновники должны говорить об этом честно и устанавливать реальные и четкие сроки решения проблемы. ЦУР делает ситуацию контролируемой, чтобы ни один вопрос, ни одна проблема не уходила из поля зрения», – отметил глава региона.



Как отмечают специалисты Центра управления регионом, «с приходом зимы гололед – это вопрос, который необходимо решать как можно быстрее. Поэтому соцсети становятся здесь просто незаменимым инструментом. С начала декабря жители Прикамья отправили через соцсети порядка 350 обращений с жалобами на некачественную уборку тротуаров и дорог, несвоевременный вывоз снега и очистку крыш».



Например, пермячка в одном из городских пабликов сообщила, что на ул. Маршрутной невозможно ходить из-за гололеда. Местная администрация подключила к решению проблемы подрядчика. Таким образом, проблема была оперативно решена.



Жительница Лысьвы в соцсетях написала, что тротуары посыпают только на центральных улицах, остальные – превратились в каток. Это сообщение сразу было направлено в работу. Местная администрация оперативно уточнила, где требуется подсыпка, и подрядчик убрал гололед. Жительница поблагодарила власти за выполненную работу.



Жительница п. Сылва Пермского района сообщила в социальных сетях о скользкой дороге в логу, где трудно передвигаться пенсионерам и детям. Администрация Пермского района взяла на контроль это сообщение, подрядная организация подсыпала все опасные места.



О гололеде также пишут и в аккаунты губернатора Пермского края. Жительница Перми пожаловалась, что около ее дома вдоль аллеи тротуар не подсыпают, из-за этого жители падают, а местные власти не прислушиваются к их просьбам. Глава региона дал задание разобраться в этой истории. И как результат – уже на следующий день дорожка была подсыпана.

Кроме того, сообщения о неубранном снеге и гололеде, сосульках на крышах, снеговых кучах на обочинах дорог можно оставлять на портале «Управляем вместе».



Напомним, Центр управления регионом Пермского края (ЦУР) создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках цифровой трансформации системы регионального государственного управления. Он дает гражданам и органам власти всех уровней возможность быстро и в удобной форме через открытые источники в Интернете (социальные сети, форумы, блоги) общаться, оперативно решать как частные, так и системные вопросы.



В общей сложности уже сейчас каждый месяц ЦУР анализирует и обрабатывает более 31 тыс. обращений жителей Пермского края в соцсетях.