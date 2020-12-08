«Меняются запросы населения». Игорь Сапко о развитии местного самоуправления в России

Не первый год вокруг российских муниципалитетов кипит работа – вопросами их развития активно занимаются законодатели и активисты как на федеральном, так и на региональном уровне. О том, с какими задачами приходится сталкиваться местному самоуправлению и как их решать, мы поговорили с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорем Сапко.

Как Вы оцениваете эффективность работы местного самоуправления в России сегодня? Справляется ли оно со своими задачами?

Существует методика оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Она была утверждена ещё в 2008 году и представляет собой набор конкретных статистических показателей. И большое значение среди этих показателей имеет личная оценка каждого гражданина, его удовлетворенность решением на местах вопросов местного значения.

При этом для каждого человека эффективность работы муниципальных властей видится по-разному. Если для одного это наличие мест в детском саду, то для другого – качество автомобильных дорог, для третьего – уровень благоустройства, наличие парков и скверов. Ну и, конечно, конкретная территория, конкретный орган местного самоуправления по-разному, с разной степенью эффективности, справляется со своими задачами. Хотя в целом эффективность работы муниципальных властей возросла за последние годы, и немаловажную роль здесь сыграло укрепление кадров на местах.

Считается, что местному самоуправлению не дают развиваться серьезные проблемы: финансовая несамостоятельность, стабильно низкие доходы местных бюджетов из-за узости доходной базы. Плюс отсутствие связи между развитием муниципальных образований и развитием бизнеса на территории, нарастание проблем в сфере ЖКХ, низкая социальная активность граждан. В чем заключается первопричина этих проблем? И становится ли их с годами больше или меньше?

Я считаю, что у нынешних муниципалитетов проблем гораздо меньше, нежели у муниципалитетов-пионеров 90-х годов. Многие из озвученных Вами проблем, например, в сфере ЖКХ, взаимосвязи развития муниципалитета и бизнеса, низкой социальной активности граждан, я уже практически не встречаю. Наоборот, с принятием Федерального закона № 131-ФЗ, посвященного общим принципам организации местного самоуправления, отношения на муниципальном уровне стали более структурированы.

Многие формы участия населения в местном самоуправлении теперь очень востребованы, особенно в небольших населенных пунктах. Активисты вовлекают население в местное самоуправление, что способствует росту правосознания наших соотечественников. И это, в свою очередь, приводит к изменению качества запросов населения. Например, родители уже не хотят просто пристроить ребенка в детский сад. Они хотят, чтобы этот сад отвечал требованиям времени с точки зрения образовательного процесса, кадрового состава, материального обеспечения, техники безопасности. Высокие запросы способствуют заинтересованности бизнеса в решении вопросов местного значения в форме муниципально-частного партнерства, участия в муниципальном заказе и так далее. Наконец, бизнес-процессы всегда связаны с созданием рабочих мест, а это приток населения на территорию.

Но я согласен с Вами в том, что вся новейшая история местного самоуправления связана с недостаточностью финансового ресурса. Эту проблему мы пытаемся решить с помощью укрупнения муниципалитетов, регулирования межбюджетных отношений. А в перспективе мы будем работать над созданием принципа единой системы публичной власти.

Какие дополнительные полномочия сегодня было бы разумно передать муниципалитетам?

На сегодня уже был проделан большой путь. К началу 2020 года законы о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями были приняты в 84 из 85 субъектов страны. Согласитесь, это свидетельствует о том, что ряд полномочий могут и должны исполняться органами местного самоуправления. Чаще всего это создание и обеспечение деятельности административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, полномочия в сфере опеки и попечительства, регулирование численности животных без владельцев. Муниципальным районам передаются полномочия по выравниванию бюджетной обеспеченности входящих в их состав поселений. Именно на эти полномочия в первую очередь стоит обратить внимание.

В сегодняшних реалиях многие негативно оценивают последствия передачи на региональный уровень муниципальных полномочий в сфере здравоохранения. За прошедшие 6 лет качество услуг здравоохранения не только не улучшилось, но и сами услуги стали менее доступными для граждан. Считаю, что необходимо внимательно оценить правильность решения по полномочиям в сфере здравоохранения.

Вместе с тем, случаи перераспределения полномочий между региональной и местной властью должны носить «исключительный» характер такого перераспределения. Нужно подтверждать необходимость эффективности перераспределения, устраивать общественные обсуждения этого вопроса.

В последние годы влияние органов государственной власти на МСУ возрастает. Например, с 2015 года прямые выборы мэров во многих городах заменили процедурой их конкурсного отбора. Как Вы оцениваете этот процесс?

В последнее время часто поднимается вопрос возврата прямых выборов мэров. На местах проводятся социологические опросы по данной теме. Я видел информацию по Екатеринбургу, Новгороду, Московской области – жители поддерживают возврат прямых выборов. Но я считаю, что нельзя ограничивать избрание мэров исключительно прямыми выборами и всех «мерить под одну гребенку». Поэтому Закон № 131-ФЗ представляет вариативность назначения глав муниципальных образований, что позволяет учитывать региональную и местную специфику, их возможности, сложившиеся взаимосвязи между уровнями власти, социально-экономическое развитие.

Последние несколько лет муниципалитеты жалуются на отсутствие денег для полноценного развития. На многих территориях растет объем просроченных кредитных долгов, а доходы падают. Недостаточная финансовая база позволяет муниципалитетам исполнять лишь минимальную часть полномочий. Как можно изменить эту ситуацию, не прибегая к региональным субсидиям и трансфертам?

Во-первых, чтобы изменить ситуацию, нужен пересмотр самих полномочий органов местного самоуправления. Это необходимо, чтобы исключить дублирование государственных и муниципальных полномочий (например, по жилищному контролю), исполнение по сути государственных задач (например, вопрос местного значения по профилактике и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма).

Ранее Общероссийский Конгресс муниципальных образований подготовил доклад о состоянии местного самоуправления. Для этого проводилась работа по инвентаризации полномочий органов местного самоуправления и достаточности финансового обеспечения. В докладе были сформулированы конкретные предложения по укреплению доходной базы местных бюджетов: это установление норматива отчислений налога на имущество организаций, введение других местных сборов (например, сборы на добычу общераспространенных полезных ископаемых, сбора за право использования местной символики и т.п.).

Во-вторых, я считаю важным активно привлекать граждан к решению вопросов местного значения через реализацию проектов инициативного бюджетирования. Для этого на федеральном уровне созданы правовые условия: соответствующие изменения были внесены в Закон № 131-ФЗ.

Как Вы относитесь к предложениям сократить количество муниципальных образований, укрупнить их? Насколько это оправдано с точки зрения экономии – чем администрация меньше, а территория больше, тем ниже расходы на МСУ?

В последние годы в регионах имели место процессы, связанные с практикой «укрупнения» муниципальных образований, превращения их в городские округа. Такие процессы были оправданы с точки зрения упрощения управления. Подобным муниципальным образованием легче руководить, поскольку сельские поселения зачастую не имеют ни финансового, ни кадрового ресурса решать вопросы местного значения. Кроме того, 131-й Федеральный закон закрепил понятие, что муниципальный район – это несколько поселений или поселений и межселенных территорий. Поэтому муниципальный район, состоящий из одного поселения, уже не отвечает понятию «муниципального района». Две администрации, два представительных органа на поселенческом и на районном уровне – сегодня это неэффективная и излишняя система муниципального управления.

Также укрупнение действительно позволяет экономить средства. Например, в Пермском крае Гремячинский муниципальный район был преобразован в городской округ. Благодаря этому экономия в 2019 году составила 10 млн руб., а собственные налоговые и неналоговые доходы муниципального района были 50 млн руб. Стоит также отметить, что в Пермском крае осуществляется финансовая поддержка преобразований: региональный бюджет дает 1 рубль на каждый сэкономленный рубль, и эти деньги остаются в территории, дополнительно направляются на решение вопросов местного значения.

Но я согласен, где-то уже начался перегиб с укрупнением муниципальных образований. В частности такая ситуация наблюдается в труднодоступных местах, на малонаселенной территории Дальнего Востока, Крайнего Севера. Все-таки понятие «городской округ» предполагает, что эта территория должна быть урбанизированной. То есть она должна строиться в границах единой городской, именно городской, инфраструктуры: транспортной, социальной, коммунальной, инфраструктуры связи. Именно поэтому мы с коллегами-депутатами вышли с законодательной инициативой по введению нового типа муниципальных образований – муниципального округа. Соответствующие изменения в Закон № 131-ФЗ были приняты в прошлом году.

Но нельзя забывать о том, что при осуществлении преобразований муниципальных образований необходимо не только применять установленные законом критерии. Прежде всего нужно исходить из объективной необходимости и реальной потребности населения в таких преобразованиях.