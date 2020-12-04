В медучреждениях Прикамья установлен 461 новый ИВЛ для пациентов с коронавирусом

В Пермский край поступила последняя часть крупной закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для жителей, проходящих лечение от коронавирусной инфекции. В конце ноября в регион поступила заключительная партия масштабной закупки (134 единицы). Всё оборудование уже установлено в перепрофилированных отделениях медучреждений и помогает жителям Прикамья. Об этом стало известно на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом Пермского края сегодня, 3 ноября.



«Мне доложили, что в Пермский край поступила последняя партия из привлеченного нами 461 аппарата ИВЛ для борьбы с коронавирусом. Оборудование используется в 23 медорганизациях региона, из них 12 – в Перми, остальные в территориях, где развернуты койки для лечения COVID-19. В частности, ИВЛ используются в Коми-Пермяцком округе, Краснокамске, Осе, Октябрьском округе, Березниках, Чернушке, Чайковском, Лысьве, – обозначил губернатор Дмитрий Махонин. – Специально предусмотрели формирование на базе медучреждений небольшого запаса ИВЛ, чтобы при необходимости пациенты, нуждающиеся в таком оборудовании, были им своевременно обеспечены. Это позволит нам спасти больше жизней земляков».

И.о. министра здравоохранения Анастасия Крутень добавила, что в общей сложности в регионе 1262 ИВЛ, из них 640 задействовано в перепрофилированных под ковид отделениях. В течение ноября в этих отделениях ежесуточно использовалось 100-150 ИВЛ. Они помогали выздоровлению жителям региона с подтвержденным коронавирусом, подозрением на эту инфекцию, а также пациентам с пневмонией. По данным на 3 декабря, с тяжелой пневмонией на ИВЛ находится 105 пациентов.

Как пояснила глава ведомства, количество закупаемых аппаратов необходимо для лечения тяжелых пациентов и формирования резерва. «Относительно низкий процент больных на ИВЛ в Прикамье обусловлен своевременным лечением и предупреждением осложнений, вызывающих дыхательную недостаточность. При этом наши больницы во всех территориях должны быть готовы к использованию этого оборудования не только при лечении коронавируса, но и острых респираторных нарушений. Это позволит медорганизациям быть готовыми к различным осложнениям», – рассказала она.

Аппараты ИВЛ позволяют поддерживать такие жизненно важные функции организма, как стабильная работа дыхательной системы, необходимая и достаточная степень насыщения крови кислородом и поддержание необходимого для жизни газообмена. Использование таких аппаратов позволяет спасти жизнь конкретному человеку при тяжелой пневмонии, в том числе, вызванной COVID-19.

Отметим, общая стоимость 461 аппарата ИВЛ составила 764,1 млн руб. Средства направлены из федерального фонда на борьбу с ковидом и регионального бюджета. Поддержки федерации удалось добиться благодаря личным переговорам губернатора Дмитрия Махонина.

Напомним, на прошлой неделе объявлен конкурс на поставку 7 ИВЛ в рамках нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Оборудование должно быть поставлено в медорганизации региона до конца года. Из ожидаемого 6 аппаратов – неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги, 1 аппарат ИВЛ – портативный, для Чайковской центральной горбольницы. Начальная (максимальная) цена контракта – 14,2 млн руб.