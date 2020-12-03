Медики Прикамья начали выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19 в территориях

Медицинские работники Пермского края, занимающиеся лечением пациентов с коронавирусной инфекцией в муниципальных образованиях Прикамья, начали выдавать заболевшим бесплатные лекарственные средства.

Напомним, на закупку препаратов для оказания помощи пациентам Пермского края с COVID-19 по поручению президента России Владимира Путина Министерством здравоохранения РФ направлено почти 98 млн руб. Этого достаточно для обеспечения почти 12,5 тыс. пациентов. Обязательное условие – положительный тест на коронавирус, подтвержденный Роспотребнадзором, либо внебольничная вирусная пневмония. В перечне предоставляемых пациентам препаратов – 15 лекарственных средств.

Среди тех, кто выдает заболевшим жителям препараты, – медик Ольга Анатольевна Хорошева. Она работает фельдшером ФАПа в д. Лопатино Кудымкарского муниципального округа больше 20 лет. За эти годы она стала одним из самых уважаемых в деревне людей. К ней приходят не только за медицинской помощью, но и за житейским советом.

Ольга Хорошева начала работать с коронавирусными пациентами больше полугода назад, когда записалась в ковидную бригаду службы неотложной помощи окружной больницы. Вскоре она сама заразилась ковидом и на себе испытала действие болезни на организм. После выздоровления Ольга Анатольевна приняла решение продолжить работу и вернулась в бригаду.

Рабочий день у фельдшера начинается в родном ФАПе. С 9.00 до 10.00 она успевает принять жителей, выслушать их жалобы, записать при необходимости к врачу – в поликлинику окружного центра.

После приема Ольга Хорошева заступает на дежурство в ковидной бригаде, начинает объезжать своих подопечных. Главным элементом ее антикоронавирусной экипировки выступает пульсоксиметр. Это прибор, измеряющий насыщение крови кислородом (сатурация). По его данным она оценивает состояние пациента. Если показатели низкие – надо принимать срочные меры. Ольга Хорошева с этим прибором дружит – держит его в ладонях, чтобы он не замерз в дороге.

Как фельдшер ковидной бригады неотложной помощи, она приезжает по вызову к первичным пациентам, берет мазки. Регулярно навещает больных, и если их состояние внушает опасения, вызывает скорую помощь для транспортировки пациента в стационар. Вести наблюдение за контактировавшими с ковидными больными, находящимися на обязательном карантине,– тоже ее работа. А сейчас к ее обязанностям добавилась еще одна – выдавать бесплатные лекарства пациентам с COVID-19.

«Первую партию лекарств в поликлинику доставили 26 ноября, – рассказывает фельдшер. – Развозить их мы начали на следующий же день. Выдали лекарства по назначению врача пациентам, живущим в деревне Учхоз, в селе Верх-Иньва, селе Ёгва и других. Некоторые спрашивают, почему мы выдаем всего две пачки, когда в списке 15 наименований. Объясняем людям, что им не нужно принимать всю линейку этих препаратов. К примеру, пациентам с легкой формой ковида антибиотики даже вредны, да и антикоагулянты без надобности. Бывает достаточно только жаропонижающих средств. И пациенты нас слышат».

По словам Ольги Хорошевой, с начала пандемии люди стали относиться к медицинским работникам с бо́льшим доверием и уважением, ценят их и берегут.

Выдача бесплатных лекарств пациентам с COVID-19 в Прикамье стартовала на прошлой неделе. Об этом в ходе «прямой линии» сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В медицинские учреждения амбулаторного звена траншами поступают противовирусные, жаропонижающие препараты, антибиотики и антикоагулянты. Их выдают пациентам с подтвержденным тестом на COVID-19 и пациентам с вирусной пневмонией, диагностированной при помощи рентгенологических методов исследования (в том числе КТ). Врач назначает препараты первоначально на 5 дней, далее они будут выдаваться также по медицинским показаниям, в соответствии с назначением доктора. Доставкой лекарств на дом занимаются специализированные ковидные бригады, бригады неотложной помощи, участковые терапевты и педиатры, фельдшеры ФАПов и доктора СВА.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин договорился с компаниями-производителями о поставке в регион противовирусных медикаментов. Переговоры главы региона позволили доставить в край крупные партии таких препаратов, как «Парацетамол» (150 тыс. упаковок), «Арбидол» (100 тыс. пачек), «Номидес» (15 тыс. упаковок) и «Азитромицин» (10 тыс. пачек). В ближайшие дни ожидается поставка еще 27 тыс. упаковок «Арбидола» и 7 тыс. новейшего препарата «Арепливир», входящего в методические рекомендации Минздрава России по лечению коронавирусной инфекции.

По данным регионального Минздрава, с весны число медработников, привлеченных к работе с коронавирусными больными в Пермском крае, увеличилось в 5 раз – с 2 тыс. до почти 10 тыс. чел. Все они работают в перепрофилированных отделениях, выездных бригадах или службах неотложной и скорой помощи. Стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляется в 30 медицинских учреждениях Прикамья, для приема пациентов с коронавирусом развернуто свыше 4,5 тыс. коек.