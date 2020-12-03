Дмитрий Махонин поручил увеличить в Прикамье выплаты донорам крови

На системном часе по вопросам здравоохранения у губернатора Пермского края обсудили вопрос создания запаса в банке крови на предстоящие праздничные и выходные дни.

«Вижу, что Пермская краевая служба переливания крови испытывает потребность в донорах. Впереди продолжительные праздники и, ожидаемо, вопрос станет более актуальным. Поэтому поручаю на весь декабрь, с 1 по 31 декабря, увеличить выплаты донорам крови на 311 рублей - до 1000 рублей. Это позволит создать необходимый резерв крови для оказания медицинской помощи», - поставил задачу краевому минздраву Дмитрий Махонин.



Напомним, для пополнения банка крови в декабре Пермская краевая станция переливания крови восстанавливает работу выездных бригад. В декабре Служба крови Прикамья проведет 25 выездных дня донора в 16 городах края. В период распространения коронавирусной инфекции в донорской крови и ее компонентах по-прежнему нуждаются пациенты, которые готовятся к плановым хирургическим операциям, к родовспоможению; пациенты с определенными заболеваниями, в том числе с заболеваниями крови.



Жители Пермского края являются активными донорами крови. Ежегодно свою кровь для помощи другим сдают около 28 тысяч жителей Прикамья. Более 8 тысяч пермяков награждены знаком «Почётный донор».



График дней донора в декабре 2020г.:

7,8,9 и 10 декабря - г.Чусовой

8 декабря – с.Березовка*

11 декабря – с.Троельга*

14, 15 и 16 декабря - г.Губаха

15 декабря – п.Суксун*

17 декабря - г.Гремячинск

17 декабря — п.Октябрьский*

21, 22, 23 и 24 декабря - г.Горнозаводск

23 декабря – г.Чернушка*

25 декабря - с.Плеханово*

28 декабря - с.Частые

29 декабря - п.Павловский

29 декабря - с.Орда*

Подробная информация по каждому выезду доступна по ссылке https://pkspk.ru/new/?page_id=2288

*прием ведут специалисты Кунгурского филиала ГБУЗ «ПКСПК»



Главным приоритетом Службы крови является безопасность доноров, добровольцев, сотрудников и получателей крови. Нет данных или доказательств того, что коронавирус может передаваться при переливании крови, и во всем мире не было зарегистрировано случаев передачи какого-либо респираторного вируса, включая коронавирус.

Для безопасности донора предусмотрен срок отвода от сдачи крови для переболевших covid-19 – это 6 месяцев с дня выздоровления. Для контактных лиц – 1 месяц.

Сдача крови – безопасный процесс, и люди должны без колебаний сдавать или получать компоненты донорской крови. Служба крови собирает кровь только у тех, кто здоров и чувствует себя хорошо во время сдачи крови и отвечает другим требованиям.



Ранее оснащенность краевой станции переливания крови оборудованием и работу с соблюдением всех мер безопасности отметил глава региона Дмитрий Махонин: «Все врачи в экранах, масках, доноры тоже приходят в масках – культура сдачи крови на высоком уровне».



На каждой станции переливания крови или дне донора "на выезде" сотрудники Службы крови соблюдают правила техники безопасности, в том числе:

• Носить перчатки и часто их менять

• Дополнительно обрабатывать поверхности и пол

• Использовать стерильные наборы для каждого пожертвования

• Обрабатывать руки с помощью антисептика

• Проводить предварительное обследование для обеспечения здоровья доноров и их благополучия в день донации.

Повышена бдительность в отношении некоторых протоколов безопасности, это:

• Усиленная дезинфекция оборудования

• Предоставление дезинфицирующего средства для рук перед входом и на протяжении всего пути донора

• Введение масочного режима для сотрудников

• Термометрия всех посетителей станции переливания крови и дней донора

• Промежуточные кресла, где это возможно, для соблюдения практики социального дистанцирования между донорами



Чтобы каждый день сотрудники Службы крови были здоровы, проводится стандартная оценка состояния здоровья персонала перед всеми заборами крови. Эти меры по смягчению помогут обеспечить безопасность получателей крови, а также безопасность персонала и доноров в снижении контакта с теми, кто потенциально может иметь эту респираторную инфекцию.



Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Если человек чувствует себя здоровым, не был в контакте с инфицированными, не находится на карантине и хочет помочь, то его ждут на станциях переливания крови.



Если вы хотите помочь, но не знаете что делать - это руководство для вас https://pkspk.ru/new/?page_id=9



Напомним, Пермская краевая станция переливания крови вошла в число лучших российских служб крови. Учреждение Прикамья удостоено общественной награды «Знак качества» серебряного стандарта. С июля было проведено 80 дней донора «на выезде» в ходе которых кровь сдали почти 4 тысячи человек. На станциях переливания крови в Перми и Кунгуре с начала октября принято 1850 доноров. В 2019 году служба крови провела 260 выездов.